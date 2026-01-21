Maladie de Newcastle : levée des zones réglementées, les batay kok de nouveau autorisées dans toute La Réunion

Ce mercredi 21 janvier 2026, le préfet de La Réunion annonce la levée de l'arrêté préfectoral mis en place suite à une détection du virus de Newcastle dans une basse-cour dans la commune du Tampon. Le batay kok sont donc de nouveau autorisées sur tout le territoire de La Réunion. L’arrêté instaurait l’interdiction de rassemblement de volailles dans les foires, les marchés et ron de batay kok sur l’ensemble du territoire, le temps des investigations épidémiologiques. Cette décision avait provoquant la colère des de personnes disant défendre "les traditions réunionnaises" (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Suite aux visites sanitaires et aux prélèvements effectués par les vétérinaires mandatés par l’Etat au sein des élevages et basse-cour situés dans la zone de protection (3km autour du foyer), des résultats favorables ont été observés, permettant de mettre en évidence l’absence de circulation active du virus", précise la préfecture dans un communiqué.

Dans ce cadre, "l’arrêté susmentionné est levé et les mesures de restrictions de mouvements et de rassemblement d’oiseaux et de volailles ne sont plus en vigueur".

- Un élevage de volailles frappé par la maladie de Newcastle -

Le 17 novembre 2025, les services de l’État ont été informés d’une mortalité importante de volailles dans une basse-cour située au Tampon.

Des mesures administratives, applicables en cas de suspicion de maladie aviaire réglementée, ont été engagées afin d’éviter tout risque de diffusion du virus. Les prélèvements réalisés ont révélé la présence de la maladie de Newcastle.

Suite à une détection du virus, un arrêté préfectoral instaurant les zones réglementées autour du foyer a été publié le 1er décembre 2025. L’arrêté instaurait l’interdiction de rassemblement de volailles dans les foires, les marchés et gallodromes sur l’ensemble du territoire, le temps des investigations épidémiologiques.

Cet arrêté avait provoqué la colère des défenseurs des batay coq. Le mercredi 17 décembre 2025, ils étaient plus de 400 personnes à s'être rassemblées devant la préfecture de La Réunion. Après une rencontre en préfecture, les services de l'État avaient autorisés l'ouverture de cinq rond sur l'île, sous réserve de dérogation.

- Le préfet de La Réunion appelle à "la plus grande prudence" -

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, rappelle à la population, aux professionnels ou détenteurs à la plus grande vigilance vis-à-vis des menaces de pestes aviaires.

Toutes suspicions dont des mortalités anormales de volailles, doivent être systématiquement signalées au vétérinaire sanitaire qui suit vos animaux ou à la DAAF de La Réunion : [email protected] ou 0262 30 89 89 / 0262 40 77 77.

Par ailleurs, toute personne constatant une mortalité d’oiseaux de la faune sauvage, dans l’espace public ou sur sa propriété, doit le signaler au réseau SAGIR : [email protected] en précisant le lieu, les conditions de sa découverte et tout autre élément utile. Par précaution, il convient de ne pas toucher, ni manipuler les animaux qui seraient découverts morts dans ce cadre.



