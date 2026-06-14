Mobilité douce : un appel à projets lancé aux entreprises de La Réunion

Face à la hausse du coût des déplacements et aux enjeux de transition écologique, l'ADEME Océan Indien poursuit son accompagnement auprès des employeurs souhaitant développer des solutions de mobilité douce pour les trajets domicile-travail de leurs collaborateurs. L'appel à projets - Services de mobilité douce en entreprise - vise à soutenir la mise en place d'actions favorisant l'usage du vélo, du vélo à assistance électrique et plus largement des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Les entreprises peuvent candidater avant le 18 septembre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Dans un contexte marqué par la hausse des prix des carburants, les solutions de mobilité douce constituent un levier concret pour réduire les dépenses de transport des salariés tout en améliorant leur qualité de vie", lance l'ADEME.

Avec le soutien financier de l'ADEME, les structures retenues (entreprises, associations, établissements public) bénéficient d'un accompagnement pour déployer des actions adaptées à leurs besoins : mise à disposition de vélos, sensibilisation des salariés, animation interne, communication et valorisation des modes de déplacement alternatifs.

Pour les employeurs, il s'agit également d'un moyen de renforcer leur démarche de responsabilité sociétale (RSE), d'améliorer leur attractivité et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

- 14 structures accompagnées depuis 2023 -

Depuis son lancement en 2023, l'appel à projets a permis d'accompagner 14 structures à La Réunion et à Mayotte, représentant plus de 144.000 euros de financements mobilisés par l'ADEME.

Les résultats observés sont encourageants.

Sur l’année 2024 :

• plus de 73 000 kilomètres parcourus en vélo ;

• 236 bénéficiaires accompagnés ;

• 11,5 tonnes de CO2 évitées ;

• des retours positifs des salariés et des employeurs sur les gains de temps, la qualité de vie, la santé et l'attractivité des structures participantes.

Parmi les bénéficiaires, plusieurs témoignages soulignent l'impact concret du dispositif sur les habitudes de déplacement et l'engagement des organisations en faveur d'une mobilité plus durable.

- Deux échéances à retenir -

L'ADEME rappelle que l'enveloppe financière dédiée à cet appel à projets est limitée.

Les candidatures seront examinées lors de deux relevés :

• 30 juin 2026 : première relève ;

• 18 septembre 2026 : seconde relève et clôture de l'appel à projets.

Les structures intéressées sont invitées à déposer leur dossier dès que possible afin de maximiser leurs chances de bénéficier d'un accompagnement.



Informations et dépôt des candidatures : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/catalogue/aap/services de-mobilite- douce-en-entreprises-pour-la-reunion-et-mayotte