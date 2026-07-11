Mondial-2026 : Saint-Joseph installe une Fan Zone pour la demi-finale

À l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football opposant la France à l'Espagne, la ville de Saint-Joseph invite tous les supporters à prolonger les festivités du 14 Juillet en se retrouvant dans une Fan Zone installée sous la Halle de la place François-Mitterrand. À partir de 21h45, à l'issue du feu d'artifice et du concert de Frédéric Joron à la Caverne des Hirondelles.

"Après une soirée placée sous le signe de la Fête Nationale, les passionnés du ballon rond pourront partager un nouveau moment de convivialité et d'émotion autour de la retransmission sur écran géant de cette rencontre décisive des Bleus", indique la ville.



Cette initiative "s'inscrit dans la volonté de la Ville de faire vivre les grands rendez-vous populaires et sportifs, comme elle l'avait déjà fait avec succès lors de la finale de la Ligue des Champions".

