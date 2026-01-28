Variole du singe : la ministre de la Santé assure que le "plan d'anticipation pour éviter une épidémie est opérationnel"

Ce mardi 27 janvier 2026, lors d'une session de questions au gouvernement, la députée Karine Lebon a interpellé la ministre de la santé sur les risques de circulation du Mpox à La Réunion. Stéphanie Rist souhaite "rassurer" la population et assure que le "plan d'anticipation pris par les autorités sanitaires pour éviter une épidémie est opérationnel". Le premier cas de Mpox depuis 2024, a été identifié le jeudi 22 janvier 2026, chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar. La personne a été placée à l’isolement (Photo d'archives : rb/www.imazpress.com)

"La Réunion a déjà payé le prix des retards pendant le Covid", l'a interpellée la députée Karine Lebon. "La logistique et la réactivité ont trop souvent été un combat, et l'épidémie de chikungunya l'an dernier a montré à quelle vitesse une crise sanitaire peut saturer un territoire. Aujourd'hui, ce premier cas de Mpox doit rester un signal d'alerte, pas le point de départ d'une épidémie incontrôlée", lui a-t-elle aussi lancé.

"Un appel général à la vigilance ne peut être suffisant et doit s’accompagner d’une organisation solide et de moyens immédiatement mobilisables. Si sur le continent africain en général, la circulation du virus est en baisse, nous pouvons craindre un autre scénario sur notre territoire puisqu’il y a d’autres cas dans la zone Océan indien", dit Karine Lebon.

L'élue a aussi souligné que "la transparence protège, elle empêche l'incertitude de s'installer, elle coupe court aux fantasmes et aux rumeurs".

Les derniers cas recensés à La Réunion datent de juin 2024.

- La ministre de la Santé veut rassurer et souligne les mesures pour éviter une épidémie -

Ce cas de variole du singe ou Mpox diagnostiqué chez une personne de retour de Madagascar a été "placé en isolement et pris en charge très rapidement", répond Stéphanie Rist.

Elle précise "l'enquête sanitaire parallèle montre qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas de cas secondaire".

La ministre de la Santé l'assure, "le plan d'anticipation pour éviter une épidémie est pleinement opérationnel. Les stocks de vaccins sont vérifiés et suffisants pour une éventuelle "vaccination ciblée" en cas de cas contact ou dans une population fragile".

"Les informations aux voyageurs sont mises en place avec un contrôle sanitaire aux frontières" a-t-elle détaillé.

"Donc je crois qu'on peut rassurer les Réunionnais sur ce cas qui, je l'espère, va rester isolé", a conclu cette médecin de profession.

- L'ARS appelle les voyageurs et la population à la vigilance -

L’Agence Régionale de Santé porte une attention toute particulière à la situation sanitaire locale et appelle la population à être vigilante.

Toute personne ayant effectué un voyage récent à Madagascar et présentant des symptômes évocateurs (fièvre, courbatures, maux de tête accompagnés de boutons) est invitée à :

- Contacter rapidement son médecin traitant ou le SAMU centre 15,

- S’isoler dans l’attente d’un avis médical, éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes ou porter un masque en présence d’autres personnes et couvrir les lésions cutanées

Toute personne effectuant un voyage à Madagascar est invitée à respecter les mesures barrières suivantes :

- Se laver fréquemment les mains

- Evitez tout contact rapproché avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée en particulier les contacts intimes

- Éviter tout contact avec les objets potentiellement contaminés par une personne malade (vêtements, linge de maison, vaisselle) Par ailleurs, un vaccin existe, renseignez-vous auprès d’un médecin avant votre voyage.

- La variole du singe, une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox -

La variole B (mpox), anciennement appelé mpox, est une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox. Il se manifeste principalement par une éruption cutanée, pouvant toucher le visage, la région ano-génitale, les paumes des mains et les plantes des pieds. Les lésions peuvent également s’étendre à l’ensemble du corps et aux muqueuses, et sont parfois accompagnées de démangeaisons.

L’éruption peut être précédée ou accompagnée d’une fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de ganglions. L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours avant l’apparition des premiers symptômes.

La transmission interhumaine du virus se fait :

- par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade,

- par contact indirect avec des objets ou surfaces contaminés (linge, literie, vaisselle).

La transmission par gouttelettes (salives, éternuement, postillons) est très marginale et nécessite un contact en face à face prolongé sans masque. C’est pourquoi le port du masque n’est recommandé que pour les personnes malades. Les autres mesures recommandées aux personnes malades pour éviter la transmission du virus sont l’isolement et couvrir les lésions cutanées dans l’attente d’un avis médical.

La maladie évolue généralement favorablement et dure le plus souvent entre 2 et 3 semaines.

La personne est contagieuse à partir de l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions cutanées.

- Que faire en cas de symptômes ? -

En cas d’apparition de symptômes (fièvre et éruption cutanée avec des vésicules), contacter le SAMU Centre 15 qui orientera vers une consultation médicale.

Il est recommandé de s’isoler en attendant un avis médical, et d’éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes. La période d’isolement recommandée est de 3 semaines, afin d’éviter toute contamination de l’entourage.

Appelez le numéro vert "mpox info service" au 0 801 90 80 69 (tous les jours de 11h à 1h du matin appel et service gratuit et anonyme) ou RDV sur le site internet www.monkeypox-info-service.fr.

