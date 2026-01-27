Musées régionaux : 423.858 visiteurs accueillis en 2025

L'année 2025 s’est achevée sur une bonne dynamique pour la SPL Réunion des Musées régionaux avec 423.858 visiteurs en 2025, soit plus 4,9 % par rapport à 2024. Les quatre établissements - Kélonia, la Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina et le MADOI - confirment leur attractivité auprès des publics locaux et touristiques, comme l'indique la Région (Photos : Région Réunion)

La Cité du Volcan, Kélonia et Stella Matutina ont reçu le Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor, distinguant les 10 % des meilleures attractions mondiales pour la qualité de l'accueil et l'excellence de l'expérience proposée.

La Cité du Volcan décroche même le label "Destination d’Excellence" d’Atout France, une distinction qui récompense la qualité de son offre, son engagement responsable et l’exemplarité de son accueil. Elle fait partie des sept prestataires péi labellisés en 2025.

- Des expositions marquantes aux Musées régionaux -

Quatre expositions temporaires ont rythmé l'année : Le voyage de la porcelaine (MADOI) depuis novembre 2024, Reptiles de La Réunion (Kélonia) en avril 2025, Cavernes Volcan (Cité du Volcan) en septembre 2025 et Les engagés du sucre (Stella Matutina) en novembre 2025, cette dernière ayant reçu le label "Exposition d’intérêt national" par le ministère de la Culture, la seule labellisée en Outre-mer en 2025.

Le déploiement d'expositions itinérantes telles que Le Bal Tamoul ou Ziska kan torti i manz plastik permet désormais d'élargir la diffusion culturelle et de rendre le patrimoine accessible aux publics éloignés de nos musées.

D'autres déclinaisons itinérantes viendront enrichir ce catalogue dans les mois à venir.

- Un partenariat structurant avec le RSMA -

Renouvelé pour deux ans, le partenariat RMR / RSMA a déjà permis, depuis 2022, d’accompagner 2 529 jeunes grâce à des actions culturelles, éducatives, environnementales et patrimoniales. Ce nouvel engagement consolide et élargit ces dispositifs, notamment en matière de sécurité et de médiation culturelle.

Portée par ces réussites et distinctions, la SPL Réunion des Musées Régionaux confirme en 2025 sa place d'acteur culturel incontournable et poursuit son ambition : proposer une offre exigeante, inclusive et durable, au service des publics et du territoire.

Plus d'informations sur le Musées régionaux.