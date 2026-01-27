Risque de circulation du Mpox à La Réunion : la députée Karine Lebon interpelle la Ministre de la santé

Ce mardi 27 janvier 2026, lors d'une session de questions au gouvernement, la députée Karine Lebon a interpellé la ministre de la santé sur les risques de circulation du Mpox à La Réunion. Le premier cas de Mpox depuis 2024, a été identifié le jeudi 22 janvier 2026, chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar. La personne a été placée à l’isolement. Nous publions ci-dessous, l'intervention de la députée Karine Lebon. (Photo : rb/www.imazpress.com)

À La Réunion, un premier cas de mpox vient d’être confirmé chez une personne de retour de Madagascar. La circulation régionale du virus, de la même famille que celui de la variole, est établie et les Réunionnaises et Réunionnais ont une inquiétude légitime.

En cette période de rentrée à La Réunion, les déplacements se multiplient, les retours des îles voisines aussi.

Dans ce contexte, la responsabilité s’impose : agir avant que les chiffres ne s’emballent et que la peur ne s’installe. Je pose cette question depuis Paris, mais la réalité, elle, se joue à La Réunion.

- Un appel général à la vigilance -

Les territoires insulaires connaissent la mécanique des crises sanitaires : quand la prévention arrive après l’afflux, les soignants encaissent, l’hôpital se tend, et l’angoisse progresse plus vite que l’information.

Un appel général à la vigilance ne peut être suffisant et doit s’accompagner d’une organisation solide et de moyens immédiatement mobilisables. Si sur le continent africain en général, la circulation du virus est en baisse, nous pouvons craindre un autre scénario sur notre territoire puisqu’il y a d’autres cas dans la zone Océan indien.

Il est de notre devoir de prendre les devants.

- Ce premier cas de Mpox : un signal d’alerte -

Madame la Ministre, La Réunion a déjà payé le prix des retards : pendant le Covid, la logistique et la réactivité ont trop souvent été un combat ; et l’épidémie de chikungunya l’an dernier a montré à quelle vitesse une crise sanitaire peut saturer un territoire.

Aujourd’hui, ce premier cas de Mpox doit rester un signal d’alerte, pas le point de départ d’une épidémie incontrôlée. Nous avons été trop habitués aux messages tardifs qui tentent de rattraper une anticipation manquée.

La transparence protège. Elle empêche l’incertitude de s’installer, elle coupe court aux fantasmes et aux rumeurs, elle évite que l’étincelle ne se transforme en incendie. Madame la Ministre, que proposez-vous pour protéger les habitants et donner aux soignants les moyens d’agir sans attendre ?