Office de l'eau Réunion : 4,9 millions d'euros pour 10 nouveaux projets votés en conseil d'administration

L'Office de l'eau de la Réunion a réuni son premier Conseil d’administration de l’année, ce mardi 24 février 2026. Cette séance a permis de valider plusieurs initiatives concrètes pour renforcer la gestion de la ressource en eau et protéger les écosystèmes aquatiques sur le territoire. Parmi les dossiers votés ce mardi, une enveloppe de 4,5 millions d’euros pour le traitement de l’eau potable à Sainte Rose, Salazie, La Plaine des Palmistes et Saint-Joseph. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Une enveloppe de 4,9 millions d’euros est engagée en faveur de 10 nouveaux projets sur le territoire :

Plus de 4,5 millions d’euros pour le renforcement des infrastructures d’eau potable à Sainte-Rose, Salazie, La Plaine des Palmistes et Saint-Joseph.

171.563 euros pour la récupération d’eau de pluie (Fédération Agricole de Salazie), favorisant la sobriété en eau potable.

90.742 euros pour la réhabilitation d’une dizaine de systèmes d’assainissement non-collectif sur le territoire de la CIVIS et l’extension du réseau d’eaux usées à Saint-Benoît.

34.997 euros pour le projet BIOTHERM’O, étudiant l’impact du changement climatique sur les écosystèmes apicaux.

Plus de 36.000 euros pour des actions de restauration des fonctionnalités hydrologiques de parcelles agricoles des hauts de l’Ouest et de réduction des usages de produits phytosanitaires à Salazie.

Depuis 2022, ce sont 203 projets qui ont été soutenus, mobilisant près de 41,49 millions d’euros en faveur de la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, la lutte contre les pollutions et l’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement.

- Expertise du lagon de Saint-Pierre -

Face à la dégradation des récifs coralliens du lagon de Saint Pierre, l’Office lance une étude, Réseau de Contrôle d’Enquête Substrats durs, pour identifier les sources de pollution affectant la masse d’eau et proposer des solutions ciblées en partenariat avec le CITEB, l’Université de La Réunion, la CIVIS, les communes de Saint-Pierre et du Tampon.

- Collaboration avec le Département pour une gestion partagée de l’eau -

Un avenant à la convention 2023-2027 prolonge les suivis hydrologiques dans les ravines Mathurin et Bécabot, essentiels pour la gestion des ressources en eau du cirque de Salazie. Ces actions sont menées en partenariat avec le Département de La Réunion.

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Intervention 2022-2027 et visent à accompagner les acteurs locaux dans leurs projets en faveur de l’eau, de l’assainissement et de la biodiversité.

- Les perspectives à retenir pour 2026 -

Suivi rigoureux des engagements du PPI 2022-2027 pour garantir leur mise en œuvre sur le territoire.

Mobilisation des acteurs locaux pour atteindre les objectifs de préservation de l’eau et des milieux aquatiques.

Renforcement des partenariats avec les collectivités, associations et entreprises pour une gestion durable de l’eau.