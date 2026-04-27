Parc national : un séminaire des gestionnaires des biens français naturels et mixtes insulaires

Du lundi 27 au mercredi 29 avril, se tiendra le séminaire des gestionnaires des biens français naturels et mixtes insulaires inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet événement rassemblera des acteurs majeurs du patrimoine mondial français. Nous publions ci-dessous le communiqué du parc national (Photo Stephan Laï Yu / www.imazpress.com)

Parmi les intervenants se trouveront l’Association des biens français du patrimoine mondial, les Terres australes et antarctiques françaises, le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature, le Parc national de la Martinique et l’Agence néo-calédonienne de la biodiversité.

Pendant trois jours, les participants prendront part à des ateliers et des temps d’échanges autour des modèles de gouvernance, sur les problématiques spécifiques aux territoires insulaires : gouvernance, espèces invasives, risques incendie, fréquentation touristique ou encore adaptation au changement climatique, des stratégies de conservation et du partage de bonnes pratiques.

Ce séminaire sera l’occasion de valoriser des initiatives réussies en matière de préservation des patrimoines inscrits à l’Unesco, d’identifier et de prioriser les enjeux communs, ainsi que de favoriser les dynamiques collectives.

À l’issue de ces trois journées, les travaux engagés permettront d’alimenter la démarche portée conjointement par le ministère de la Transition écologique et l’Association des biens français du patrimoine mondial. Les conclusions et orientations stratégiques seront présentées au Comité français du patrimoine mondial.

Ce séminaire vise à renforcer les liens entre les gestionnaires des biens naturels et mixtes insulaires français, favoriser les échanges d’expériences et de solutions face aux défis spécifiques de ces territoires, mieux identifier les besoins et les problématiques de gestion de chacun et capitaliser sur les expertises existantes.

- Le programme du séminaire -

Lundi 27 avril



8h30 Accueil des participants9h30 – 12h30 Ateliers et échanges autour des spécificités et enjeux des différents biens du patrimoine mondial12h30 – 14h Pause déjeuner14h – 16h30 Séquences d’inspiration autour de retours d’expériences et de projets concrets menés sur différents territoires, notamment en matière de conservation, de gouvernance et de gestion durable des écosystèmes.

Mardi 28 avril

8h30 – 12h30 Accueil des participants, travail en atelier autour de l’intégrité des biens : partage des constats, identification et priorisation des enjeux, synthèse collective.

12h30 – 14h Pause déjeuner 14h – 17h Poursuite des travaux sur les enjeux prioritaires avec approfondissement et restitution. Deuxième atelier consacré à la gouvernance et aux capacités d’action des gestionnaires. Clôture de la journée avec une synthèse des enseignements et une ouverture sur la suite du programme.

Mercredi 29 avril



8h30 – 12h30 : Visite de terrain dans le sud de l’île de La Réunion, sur le secteur de Grand Coude (hauts de Saint-Joseph), avec plusieurs étapes permettant de découvrir les paysages, les milieux naturels et les enjeux de gestion du site, incluant une marche au coeur du territoire.12h – 14h : Déjeuner sur site, à la Forêt des Remparts, favorisant les échanges entre participants.14h – 16h30 : Atelier collaboratif dédié à la construction d’une feuille de route commune, suivi du retour à Saint-Pierre, puis d’un temps de clôture et de convivialité marquant la fin de l’atelier.