Petite enfance à La Réunion : jusqu’à 20 professionnels accompagnés vers le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture par la VAE

La Caisse d'allocations familiales de La Réunion annonce engager une démarche partenariale de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) vers le Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture. "Jusqu’à 20 professionnels de la petite enfance pourront être accompagnés dans ce parcours collectif. Pour mettre en œuvre le dispositif, la Caf lance un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner l’organisme chargé de son accompagnement et de sa coordination" indique la Caf. Vous avez jusqu'au 25 octobre 2026 pour candidater à minuit. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de la Caf à ce sujet (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Caf de La Réunion, aux côtés de la Région Réunion, de la DEETS, des opérateurs de compétences concernés et de gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant, engage une démarche partenariale de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) vers le Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture.

Jusqu’à 20 professionnels de la petite enfance pourront être accompagnés dans ce parcours collectif. Pour mettre en œuvre le dispositif, la Caf lance un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner l’organisme chargé de son accompagnement et de sa coordination.

Comment reconnaître l’expérience acquise quotidiennement auprès des jeunes enfants et permettre aux professionnels de la transformer en qualification ?

Alors que le secteur de la petite enfance fait face à des besoins de qualification et à des difficultés de recrutement, la Caf de La Réunion et ses partenaires souhaitent faire de la VAE un levier concret de professionnalisation et d’évolution des parcours.

Animée par la Caf de La Réunion, qui assure le suivi stratégique du projet, cette démarche associe la Région Réunion, la DEETS, les opérateurs de compétences concernés, notamment OPCO EP Réunion et Uniformation, ainsi que des gestionnaires volontaires d’établissements d’accueil du jeune enfant. Elle s’appuie ainsi sur une mobilisation collective des acteurs du territoire autour des enjeux de qualification, d’attractivité des métiers et de qualité de l’accueil.

Le dispositif vise à accompagner jusqu’à 20 professionnels de la petite enfance, présélectionnés par leur

employeur et exerçant au sein d’établissements d’accueil du jeune enfant à gestion privée ou associative.

Une démarche qui s’inscrit dans les enjeux du Service public de la petite enfance

Cette initiative intervient dans un contexte de transformation de la politique d’accueil du jeune enfant avec le déploiement du Service public de la petite enfance (SPPE).

Celui-ci porte notamment l’ambition de proposer aux familles une offre d’accueil disponible, adaptée, accessible et de qualité. Parmi ses priorités figurent également la qualité de l’accueil et l’attractivité des métiers de la petite enfance, avec la nécessité de disposer de professionnels formés en nombre suffisant.

À La Réunion, accompagner la qualification des professionnels déjà engagés auprès des jeunes enfants participe pleinement à cette dynamique. La VAE leur permet de faire reconnaître les compétences acquises par l’expérience et de poursuivre leur évolution professionnelle, tout en contribuant aux besoins de qualification du secteur.

- Un parcours collectif et accompagné sur douze mois -

La démarche proposée va au-delà d’un accompagnement individuel à la constitution d’un dossier. Le parcours,

prévu sur douze mois, de novembre 2026 à novembre 2027, associera accompagnements individuels et

temps collectifs.

Il comprendra notamment un diagnostic individuel, un accompagnement à la constitution du dossier de VAE,

des modules de formation complémentaires, l’accompagnement d’un stage en secteur hospitalier, la

préparation au jury de certification ainsi qu’un suivi post-jury.

La dimension collective constitue l’une des caractéristiques fortes du projet. Le dispositif devra favoriser les échanges entre candidats, l’entraide, le partage d’expériences et la motivation tout au long du parcours.

L’objectif est de permettre aux professionnels de mieux formaliser leurs compétences et de se préparer à la

certification. L’obtention totale ou partielle du diplôme demeure toutefois de la compétence du jury de

certification.

Un appel à manifestation d’intérêt pour mettre en œuvre le dispositif

Les organismes disposant d’une expérience dans l’accompagnement de démarches collectives de VAE et

répondant aux exigences précisées dans le cahier des charges sont invités à présenter leur candidature.

- Qui peut candidater ? -

Peuvent répondre à cet appel à manifestation d’intérêt les organismes ou structures disposant d’une expérience dans la mise en œuvre de démarches collectives de VAE et répondant à l’ensemble des exigences réglementaires, administratives et professionnelles précisées dans le cahier des charges.

Les candidats sont invités à consulter attentivement celui-ci afin de prendre connaissance de l’ensemble des conditions requises, des prestations attendues et des critères de sélection.

Calendrier

Publication de l’AMI : 25 septembre 2026

Date limite de dépôt des candidatures : 25 octobre 2026 à minuit

Notification de l’organisme retenu : 7 novembre 2026

Démarrage de l’action : novembre 2026

Les dossiers de candidature devront être transmis par voie électronique avant le 25 octobre 2026 à minuit à : [email protected]

Le cahier des charges détaille l’ensemble des prestations attendues, les conditions de candidature, les critères de sélection ainsi que les modalités de mise en œuvre du dispositif.