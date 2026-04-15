Piste de la Rivière des Galets : les travaux de remise en état ont débuté

Le chantier de remise en état de la piste de la Rivière des Galets a démarré ce mardi 14 avril 2026, pour une durée d’environ trois semaines. La réception des travaux est prévue le 30 avril 2026, avec une réouverture envisagée au 1er mai 2026, sous réserve des conditions météorologiques et des contraintes techniques éventuelles (Photo ville de La Possession)

À la suite des dégradations provoquées par la saison cyclonique 2026, la ville a engagé des travaux visant à permettre une réouverture rapide et sécurisée de cette voie d’intérêt général.

"Longue de 10 kilomètres, la piste de la Rivière des Galets relie le lieu-dit Rivière des Galets à Deux-Bras. Située sur le Domaine Public Fluvial, elle constitue une voie d’accès essentielle au cirque de Mafate et joue un rôle majeur dans la continuité des déplacements des habitants, des services publics, des secours ainsi que des professionnels intervenant sur le secteur", rappelle la commune.

Ce mercredi, le maire de La Possession, Erick Fontaine, s’est rendu sur le chantier de la piste de la Rivière des Galets, en présence de Julien Domenjod, 1er adjoint, de Gilbert Libelle, élu délégué à Mafate, ainsi que des transporteurs, afin de constater le démarrage des travaux de remise en état de cet axe stratégique pour le territoire.



Le montant de cette opération s’élève à 90 000 euros. Les travaux sont réalisés par l’entreprise SBTPC dans le cadre d’un marché accord-cadre à bons de commande.

Au-delà de la remise en état de la piste, cette opération répond à plusieurs objectifs prioritaires :

• assurer la sécurité des usagers ;

• garantir la continuité des accès ;

• maintenir les activités économiques et professionnelles ;

• préserver un axe structurant à l’entrée de Mafate.

La ville de La Possession rappelle "l’importance de cet axe pour les Mafatais, afin de maintenir le lien avec les habitants et de ne pas les laisser sans solution de déplacement et d’approvisionnement".

Cette opération bénéficie du soutien de plusieurs partenaires publics : la ville de La Possession, la ville de Saint-Paul, le Département de La Réunion, la Région Réunion et le Territoire de l’Ouest.