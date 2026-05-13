Plaine des Palmistes : la fête des goyaviers est de retour, le petit fruit rouge à l'honneur à partir du 23 mai

La fête des goyaviers fera son grand retour le samedi 23 mai à partir de 9h pour 3 jours de fête, rue du Commerce à la Plaine des Palmistes. Les festivités seront réparties sur plusieurs dates, jusqu'en juin. La municipalité précise : "Après une édition 2025 réduite à cause des dégâts engendrés par le cyclone Garance sur le champ de foire, alors inutilisable, la Fête des Goyaviers revient dans une version plus habituelle, et sur plusieurs rendez-vous." Retrouvez le programme ci-dessous. (Photos d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’élection de Miss Goyaviers, qui se déroulera le vendredi 22 mai, à 19h à l’aire couverte pour permettre d’accueillir le plus de Palmiplainois possible.

Le Marché aux Goyaviers se tiendra dès le lendemain, samedi 23 mai et jusqu’au lundi 25 mai, de 9h au 18h, rue du Commerce, plus connue sous le nom d’allée du Marché Forain. Cœur de l’événement, ce marché de producteurs locaux toujours très apprécié permettra aux visiteurs d’acheter le petit fruit rouge acidulé et de profiter des animations associatives prévues.

Le Concours de desserts aux goyaviers fait cette année son grand retour, avec six candidats venus de toute La Réunion, qui feront goûter leur réalisation à notre jury dimanche 24 mai à 09h30 dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.

En parallèle, la deuxième édition de la course gourmande : les foulées des saveurs palmiplainoises, se déroulera le dimanche 24 au matin, avec un départ à 7 heures du stade Adrien Robert et une arrivée à l’aire couverte au fur et à mesure de la matinée.

Cette course dont la première édition a rencontré un vif succès, permet d’allier sport et bien-manger en proposant aux participants des ravitaillements composés de productions locales. L’associer à la Fête des Goyaviers coulait donc de source.

Enfin, la fête foraine revient sur non pas un week-end, mais deux, avec une journée dédiée aux enfants en prime (voir en page suivante).

Le projet alimentaire territorial de la commune présent sur le marché aux goyaviers

Fort de sa labellisation de niveau 2, le Projet alimentaire territorial porté par notre commune sera cette année présent durant le Marché aux Goyaviers des samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai.

Cette présence permettra de faire connaître plus en détail le projet aux Palmiplainois, mais aussi de valoriser les professions et activités agricoles, tout en rappelant l’importance de faire appel à des circuits courts.