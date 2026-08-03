Plaine des Palmistes : coupure d'eau ce lundi 3 août en soirée

La Cise signale une réparation de fuite sur l'allée des Agapanthes à la Plaine des Palmistes sur l'île de La Réunion. Réparation amenant une fermeture de la distibution en eau sur ce secteur le lundi 3 août 2026 à partir de 19h. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont concernés :

- Allée des Agapanthes

- Rue Louis Carron

- Impasse Caféiers

- Et les rues adjacentes

La Cise indique que la distribution en eau reprendra dès l'achèvement des travaux.

Elle recommande également de consommer l'eau du réseau juste après la réparation de la fuite. L'eau en bouteille est à privilégier.

Pour la toilette et les sanitaires, l'eau courante peut être utilisée sans problème.