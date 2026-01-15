Plus de 6,09 millions de tonnes de marchandises ont transité au Grand port maritime en 2025

En 2025, plus de 6,09 millions de tonnes de marchandises ont transité par Le Grand Port Maritime de La Réunion, soit +4 % par rapport à 2024. Ce chiffre dépasse le précédent record établi en 2021, annonce le GPM (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

"Ce résultat exceptionnel est le fruit d’un travail collectif, mobilisant l’ensemble des acteurs de la place portuaire, des salariés portuaires et de nos partenaires économiques", salue le GPM.

- Une tendance positive mais des évolutions contrastées -

Le trafic Conteneurs représente l’activité principale du port avec plus de 60 % du trafic global. "370.433 conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) ont été traités, soit une légère baisse en nombre (-2 %), mais des conteneurs plus chargés font progresser le bilan en tonnage (+2 %). Le trafic en transbordement est en léger repli (-6%) mais demeure à un haut niveau reflétant le rôle de hub de distribution rayonnant sur la zone Océan Indien. Ce repli n’impacte pas la performance globale du port", détaille le GPM.



Les "Vracs énergétiques, avec près d’1 million de tonnes, est le premier trafic vrac en volume et en progression (+24 %), porté par l’importation de pellets pour les centrales de production électrique (+40 %). La biomasse liquide recule (-6 %)".



Les "Vracs liquides sont en recul global (-7 %), notamment pour le gazole (-11 %) et le kérosène (-6,6 %), l’essence sans plomb progresse (+4,1 %)".



"La chute des exportations de sucre en vrac (-75%) explique la baisse des Vracs solides (-6%), les autres trafics étant en progression : céréales (+5 %), ciment (+13%) et clinker (+4%)", explique le GPM. "Le Conventionnel (Break Bulk) est en forte hausse (+84 %), tandis que la tendance à la baisse des importations de véhicules se poursuit (-2 %) avec 27 561 unités."



34 escales Croisière ont par ailleurs été recensés avec près de 44.000 passagers (+1 %). Enfin, le nombre d’escales de navires commerciaux est en hausse de +3% par rapport à 2024.



Ces résultats "sont avant tout ceux d’une communauté portuaire soudée, qui a su relever les défis et anticiper les besoins", se félicite le GPM. "Chaque salarié, chaque entreprise portuaire, chaque partenaire a contribué à cette performance collective permettant à Port Réunion d’affirmer son rôle majeur au service du développement du territoire et son rayonnement dans l’océan Indien."



