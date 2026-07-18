Plus de 900 lauréats à l'honneur : Saint-André célèbre une jeunesse qui fait rayonner tout l’Est !

Autour du maire de Saint-André, Joé Bédier et des élus du Conseil municipal, les jeunes diplômés, leurs familles et les personnels éducatifs ont été réunis pour célébrer une étape importante de leur parcours scolaire. Depuis 2020, la municipalité a souhaité faire évoluer la cérémonie des diplômés, en lui donnant une nouvelle dimension. Organisée au Parc du Colosse ce vendredi 17 juillet 2026, la soirée des lauréats est devenue un rendez-vous attendu, "pensé comme un véritable hommage à la réussite de la jeunesse saint-andréenne", souligne la Ville. (Photos : ville de Saint-André)

Les bacheliers se sont vu remettre un chèque cadeau, une écharpe aux couleurs de la Ville, des goodies, avant de partager une soirée festive animée par DJ SEBB, PLL et DJ Daddy MAD, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Mais au-delà de la fête, cette soirée porte un message : les excellents résultats enregistrés cette année dans les trois lycées de Saint-André, ainsi que le nombre important de mentions obtenues, démontrent une nouvelle fois que l'Est de La Réunion regorge de talents, d'ambition et de potentiel.

Pour le maire Joé Bédier, cette réussite collective invite à aller encore plus loin : « Ces résultats sont une immense fierté pour nos jeunes, leurs familles et l'ensemble de la communauté éducative. Ils démontrent que l'Est possède toutes les ressources humaines pour réussir. Notre responsabilité est désormais de créer, ici, les conditions de cette réussite, afin que nos jeunes puissent construire leur avenir sans être contraints de quitter leur territoire. »

Cette ambition s'inscrit pleinement dans le projet de Pôle éducatif Est, porté par la municipalité et ses partenaires. L'objectif est clair : permettre à un jeune de pouvoir effectuer l'ensemble de son parcours à Saint-André, de l'école maternelle à l'enseignement supérieur, avant de trouver un emploi et de construire sa vie professionnelle sur le territoire.

Développer les formations, attirer de nouveaux établissements d'enseignement supérieur, rapprocher les entreprises et les filières d'excellence, accompagner l'innovation et l'insertion professionnelle : autant d'orientations qui participent à une même vision de l'avenir de l'Est.

Le maire a également salué l'engagement des parents, dont le soutien est essentiel dans la réussite de leurs enfants, ainsi que celui des enseignants, des chefs d'établissement et de l'ensemble des personnels éducatifs, qui œuvrent chaque jour à transmettre les savoirs, les valeurs et la confiance nécessaires à la réussite.

En célébrant ses lauréats, Saint-André réaffirme une conviction simple : la réussite de la jeunesse est le premier investissement d'un territoire. Valoriser les parcours d'excellence, encourager les ambitions et créer les conditions de leur épanouissement local constituent aujourd'hui l'une des priorités de l'équipe municipale.

L’équipe municipale de Saint-André adresse ses plus sincères félicitations à l'ensemble des lauréats 2026 et remercie les familles, les équipes éducatives, les artistes, les partenaires ainsi que les agents municipaux qui ont contribué au succès de cette belle soirée.