Saint-Pierre : un rassemblement devant le CHU pour demander la libération du docteur Hussam Abu Safiya

Un rassemblement de soutien au docteur Hussam Abu Safiya, pédiatre, néonatologue et directeur de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, a été organisé ce samedi 18 juillet 2026 à 15 heures devant le CHU de Saint-Pierre. Les organisateurs souhaitaient interpeller les autorités françaises afin qu'elles interviennent pour obtenir sa libération, estimant que "l'urgence est absolue". (Photo photo sly/www.imazpress.com)

Selon les initiateurs de l'appel, le médecin palestinien, détenu en Israël sans inculpation ni procès depuis le 27 décembre 2024, serait aujourd'hui en danger de mort. Son avocat, Maître Nasser Odeh, affirme que le praticien subit des actes de torture et des violences répétées en détention.

À La Réunion, l'appel au rassemblement est initié par le docteur Yacine Haffaf, chirurgien des CHU de La Réunion. Les organisateurs demandent non seulement la libération immédiate du docteur Hussam Abu Safiya, mais également celle de l'ensemble des médecins palestiniens et des prisonniers détenus sans procès en Israël.

Ils souhaitent interpeller les autorités françaises afin que tous les moyens diplomatiques soient mobilisés pour préserver la vie du médecin palestinien.

- Alertes de l'ONU -

Le docteur Abu Safiya s'est fait connaître durant la guerre à Gaza en poursuivant son travail auprès des enfants blessés malgré les bombardements. "En octobre 2024, il perd son fils Ibrahim, âgé de 15 ans, tué lors d'une frappe israélienne. Deux mois plus tard, les forces israéliennes investissent l'hôpital Kamal Adwan. Le médecin est arrêté et emmené par l'armée israélienne. Après un passage par le centre de détention de Sde Teiman, il est maintenu en détention administrative, sans procès", détaillent les militants.



Lors de sa dernière visite au centre de détention de Rakefet, situé dans la prison de Nitzan, le 2 juillet, son avocat rapporte avoir découvert un homme gravement blessé. Selon son témoignage, "le médecin présentait des blessures récentes à la tête, au visage, aux oreilles et au cou, au point d'être difficilement reconnaissable".

Toujours d'après son avocat, il subirait depuis son transfert, le 24 juin, "des passages à tabac quotidiens ayant provoqué plusieurs pertes de connaissance, sans bénéficier de soins médicaux adaptés".



Les organisateurs de la mobilisation rappellent également que, dès mars 2026, des experts indépendants des Nations Unies spécialisés dans les droits humains avaient demandé sa libération en raison d'informations faisant état de "tortures graves".

En avril, sa détention administrative a été prolongée, tandis que plusieurs organisations de défense des droits humains ont saisi la Cour suprême israélienne pour demander la libération des médecins de Gaza détenus. En juin, le docteur Abu Safiya a été placé à l'isolement, une mesure que son avocat présente comme une sanction après qu'il a contesté sa détention.



Le 7 juillet, les experts de l'ONU ont déclaré que "la détention arbitraire prolongée du docteur Abu Safiya sans inculpation ni procès est le reflet du ciblage systématique par Israël des travailleurs de santé palestiniens et de la destruction continue du système de santé à Gaza".



Face à cette situation, Maître Nasser Odeh demande son transfert immédiat vers un autre établissement pénitentiaire, un examen médical indépendant et l'accès à des soins d'urgence. Il réclame également la visite d'un organisme indépendant afin de vérifier ses conditions de détention.

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