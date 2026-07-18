Elon Musk qualifie Marine Le Pen de "dernier espoir de la France"

Jusque-là peu investi dans la politique française alors qu’il s’est déjà illustré par son interventionnisme dans d’autres pays, l’homme le plus riche du monde a apporté mercredi publiquement son soutien à la candidate du Rassemblement national.

Dans un message posté mercredi 15 juillet sur X, le multimilliardaire Elon Musk a apporté son soutien à Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN) à l’élection présidentielle de 2027, suscitant des critiques sur son ingérence dans la vie politique française. "Elle est le dernier espoir de la France", a écrit le dirigeant de Tesla, également propriétaire du réseau social, en commentant un message affirmant que "les intentions de vote pour Marine Le Pen ont explosé".

Elon Musk avait déjà apporté un appui personnel à Marine Le Pen, notamment au cours de son procès pour l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, mais sans soutenir clairement sa candidature pour le scrutin de 2027. "J’espère et j’encourage madame Le Pen à surmonter cette persécution et à se présenter à la prochaine élection présidentielle" en 2027, avait-il ainsi déclaré sur X le 1er avril 2025, après la condamnation en première instance de la leader du RN à cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics. Le 8 juillet 2026, la cour d’appel a réduit sa peine d’inéligibilité de cinq ans à quinze mois, lui permettant de concourir à l’élection. Elle a annoncé sa candidature dans la foulée.

Si Elon Musk avait alors soutenu Marine Le Pen au nom d’une défense de la "liberté d’expression", ses convictions politiques libertariennes semblent assez éloignées d’un certain nombre de positions défendues par le RN, et notamment l’inflexion plus sociale qu’a apportée la fille de Jean-Marie Le Pen au programme du parti. Mais dans tous les pays où il a pris une position, le multimilliardaire a choisi de soutenir des partis anti-immigration.

- Accusation d'ingérence -

Le dirigeant de X a, par le passé, apporté son soutien public à plusieurs candidates et militants politiques d’extrême droite en Europe. En 2025, il avait répété à de multiples reprises, lors de la campagne pour les élections législatives en Allemagne, que le parti Alternativ für Deutschland (AfD, extrême droite), était "le seul à pouvoir sauver l’Allemagne". Il avait aussi participé à une discussion en ligne avec sa cheffe de file, Alice Weidel.

De la même manière, il a aussi affirmé que le parti d’extrême droite britannique Restore Britain était "le seul à pouvoir sauver l’Angleterre". Elon Musk a également rencontré à plusieurs reprises la présidente du conseil italien, Georgia Meloni, dont il apprécie la politique.

Jusque très récemment, Elon Musk, qui a rencontré Emmanuel Macron à plusieurs occasions, s’était peu mêlé de politique française. Ces dernières semaines, il a cependant republié des messages de plusieurs figures connues de l’extrême droite tricolore, concernant différents faits divers s’étant déroulés en France. Le député de l’Essonne Antoine Léaument (La France insoumise) a dénoncé mercredi sur X "l’ingérence étrangère d’Elon Musk [qui] a commencé pour l’élection présidentielle", appelant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), garante de la liberté de communication, à se saisir de ce dossier.

Le réseau social fait l’objet d’une vaste enquête en France, qui porte, pour une part, sur des soupçons portant sur le fonctionnement de l’algorithme du réseau social, soupçonné de favoriser à dessein certains messages politiques et notamment ceux de l’extrême droite. Les locaux de X ont été perquisitionnés en début d’année dans le cadre de ce dossier tentaculaire, qui porte aussi sur la diffusion de contenus pédopornographiques ou l’utilisation de l’outil d’intelligence artificielle Grok pour créer des images dénudées de personnes réelles. Des investigations similaires sont également en cours au niveau européen.

AFP