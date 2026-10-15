Mayotte : le groupe Nel sanctionné d'une amende de plus de 2 millions d'euros pour sa gestion erratique du port de Longoni

L'Autorité de la concurrence sanctionne, ce mercredi 15 octobre 2026, plusieurs sociétés du groupe Nel pour leur gestion du port de Longoni à Mayotte. Une sanction, avec une amende de 2,1 millions d'euros à la clé, qui met en avant un abus de position dominante pour la manutention portuaire. (Photo photo Richard Bouhet/ imazpress.com)

L'Autorité de la concurrence indique qu'elle sanctionne plusieurs sociétés du groupe Nel pour "avoir mis en œuvre deux pratiques d’abus de position dominante au port de Longoni" selon un communiqué de presse.

Ce groupe s'est, en premier lieu, appuyé sur la position détenue par la société Mayotte Chanel Gateway (MCG) en tant que délégataire de service public sur le port mahorais "pour se développer sur différents marchés connexes de la manutention portuaire en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites".

En substance, MCG a opéré au-delà de son rôle de délégataire pour permettre au groupe Nel d'opérer au-delà de son périmètre initial. Ce processus a notamment consisté à phagocyter progressivement la Société Mahoraise d'Acconage de Représentation et de Transit (SMART), de ses activités en matière de manutention. Une éviction qui a profité à une autre filiale du groupe Nel, Manu-Port.

Cette éviction s'illustre notamment par la volonté du groupe Nel, maison-mère de MCG, de "prendre le contrôle de l’ensemble des activités portuaires" en se réservant la " la quasi-totalité des opérations de manutention horizontale (stockage et livraison des conteneurs)". Une volonté, manifeste depuis 2014, qui a de fait placé le groupe SMART dans une position de sous-traitance dans le chargement et le déchargement des navires.

- Des conditions de transactions inéquitables -

Ainsi, le groupe Nel a empêché la SMART "d’avoir accès aux terre-pleins de stockage nécessaires à l’activité de stockage et de livraison de conteneurs pleins à destination ou en provenance de Mayotte".

Un douteux "contrat de partenariat", signé en décembre 2015, a aussi été imposé au groupe Smart afin d'obtenir un "contrôle étroit" sur l'activité de manutention de la SMART. Ce n'est qu'à ce titre que cette dernière pouvait bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public.

Ces différentes contraintes ont emmené la société SMART à perdre son plus gros client, la CMA-CGM. Puis, à être placé en redressement judiciaire.

Autre situation problématique qui a été relevée par l'Autorité de la concurrence, le fait que la NEL a usé de "conditions de transaction inéquitables" dans la facturation des importateurs mahorais. Notamment pour des prestations de livraisons de conteneurs pleins et de nettoyage de conteneurs vides.

Ces conditions, "imposées de manière unilatérale", ont "conduit au renchérissement des coûts supportés par les importateurs mahorais".

Pour ces différents manquements; l'Autorité a prononcé une sanction globale de 2 162 599 euros à l'encontre du groupe Nel. Par ailleurs, cette décision doit également être publiée dans Mayotte Hebdo.

fb/www.imazpress.com/[email protected]