Transports : retour à la normale, ou presque, pour le réseau Citalis après des actes d'incivilité

Les conditions de circulation sur le réseau Citalis vont évoluer à partir du 16 octobre 2026. Comme l'indique un communiqué de presse de la SODIPARC, certaines lignes de bus vont retrouver leurs itinéraires habituels à partir de ce vendredi et les déviations en usage actuellement vont être supprimées. Toutefois, ce retour à la normale reste suspendu au maintien de conditions de sécurité acceptables. (photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À compter du vendredi 16 octobre 2026, plusieurs adaptations actuellement en vigueur sur le réseau CITALIS prennent fin. Certaines lignes retrouveront ainsi leur itinéraire habituel.

Toutefois, afin de maintenir la desserte dans les meilleures conditions possibles, de nouvelles adaptations seront mises en place sur les lignes 11 et 14 à partir de 16h00.

À compter du vendredi 16 octobre, les déviations suivantes sont levées :

Ligne 19 : fin de la déviation appliquée à partir de 16h00 dans le secteur Château Morange / Boulevard de la Trinité, avec rétablissement de la desserte des arrêts Zola, Azéma et Château Morange dans les deux sens.

Lignes 26, 27, 27A, 31 et 33 : fin de la déviation appliquée à partir de 16h00 dans le secteur de Primat, incluant le Siège CINOR.

Ligne 32 : rétablissement de la desserte de l’arrêt Siège CINOR après 16h00.

Lignes 10 et 11 : fin de la déviation appliquée à partir de 18h00. Les arrêts Cité Papaya, Doret, Mondon et Notre-Dame sont de nouveau desservis dans les deux sens.

- De nouvelles adaptations pour la ligne 11 -

À compter du vendredi 16 octobre, la ligne 11 aura pour terminus l’arrêt Trinité à partir de 16h00, au lieu de CES Montgaillard.

À partir de 16h00 et jusqu’à la fin du service, les arrêts suivants ne seront plus desservis dans les deux sens :

- CES Montgaillard

- Cité de la Vierge

À compter de la rentrée scolaire du lundi 26 octobre 2026, la ligne 11 reprendra toutefois son itinéraire normal dans les deux sens pour assurer les sorties de 15h30 et 16h30 du Collège Montgaillard.

- Un nouvel itinéraire pour la ligne 14 -

À compter du vendredi 16 octobre, la ligne 14 desservira le terminus Allée des Gloxinias à partir de 16h00 et jusqu’à la fin du service.



Dans le sens aller, depuis le terminus Allée des Gloxinias, la ligne 14 empruntera l’arrêt de la ligne 11 La Vierge, le Boulevard Notre-Dame de la Trinité, puis l’arrêt Trinité, avant de reprendre son itinéraire normal par Château Morange.

Les arrêts suivants ne seront pas desservis :

- Stade

- CES Montgaillard

- Cité de la Vierge

- Stella

- Madagascar

- Parc de la Trinité

Dans le sens retour, à partir de l’arrêt Sécurité Sociale Tranchée Couverte, la ligne reprendra son itinéraire en passant par Château Morange, puis desservira l’arrêt Trinité au Boulevard Notre-Dame de la Trinité et empruntera la route de Montgaillard. Elle desservira ensuite l’arrêt de la ligne 11 La Vierge, avant de reprendre son itinéraire normal à partir de l’arrêt Verdure jusqu’au terminus Allée des Gloxinias.

Les arrêts suivants ne seront pas desservis : Parc de la Trinité, Madagascar, Stella, Cité de la Vierge, CES Montgaillard,Stade.

À compter de la rentrée scolaire du lundi 26 octobre 2026, la ligne 14 reprendra toutefois son itinéraire normal dans les deux sens pour assurer les sorties de 15h30 et 16h30 du Collège Montgaillard.

- Les actes de caillassage peuvent conduire à modifier ou interrompre la desserte -

Si certaines déviations peuvent aujourd’hui être levées, SODIPARC se réserve la possibilité de les remettre en place immédiatement en cas de nouveaux incidents ou de jets de pierres, la sécurité des voyageurs, des conducteurs et des agents demeurant une priorité absolue.

Au-delà de la sécurité, c’est aussi la continuité du Service Public qui est en jeu. Le réseau CITALIS est au service de tous et permet chaque jour aux habitants de se déplacer pour travailler, étudier, accéder aux services, à leurs loisirs ou retrouver leurs proches. Ce service public doit être respecté et préservé par tous.

Parce que le transport en commun est aussi notre bien commun, chacun a un rôle à jouer pour le protéger. Les actes de caillassage mettent en danger les personnes à bord des véhicules et peuvent également conduire à modifier ou interrompre la desserte de certains quartiers, pénalisant ainsi l’ensemble de leurs habitants.

SODIPARC en appelle donc à la responsabilité collective. Parents, familles et responsables légaux ont notamment un rôle essentiel à jouer pour sensibiliser les jeunes aux conséquences de tels actes et prévenir ces comportements.

Préserver nos transports en commun, c’est préserver un bien commun.