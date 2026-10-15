Eau : la CIREST et la CASUD demandent une médiation au préfet dans le conflit social en cours à la CISE Réunion

La CIREST et la CASUD demandent ce jeudi 15 octobre 2026 une médiation de l'Etat dans le conflit social en cours à la CISE Réunion. Cette démarche se justifie, selon un communiqué de presse, par les conséquences que ce mouvement de grève, initié le mercredi 7 octobre, entraîne dans la distribution d'eau dans le Sud et l'ESt de La Réunion. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Face à la prolongation du mouvement social au sein de CISE Réunion et à ses conséquences sur l'alimentation en eau potable des populations, Joé Bédier, Président de la CIREST, et Alexis Chaussalet, Président de la CASUD, ont décidé d'engager une démarche commune auprès du Préfet de La Réunion, afin de solliciter la mobilisation de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) dans le cadre d'une médiation.

Cette initiative conjointe traduit la volonté des deux intercommunalités de dépasser leurs périmètres territoriaux respectifs pour agir collectivement dans l'intérêt des populations de l'Est et du Sud de La Réunion.

Confrontées aux mêmes difficultés et aux inquiétudes légitimes des usagers, la CIREST et la CASUD considèrent qu'une réponse coordonnée est aujourd'hui indispensable pour favoriser une sortie rapide et durable du conflit social.

La démarche vise à faciliter le dialogue entre les représentants du personnel, la direction de CISE Réunion et les instances dirigeantes du groupe SAUR, avec l'appui des services de l'État.

Les deux Présidents rappellent que les mesures d'urgence engagées par leurs collectivités pour préserver la continuité du service public de l'eau, bien qu’indispensables, ne sauraient constituer une solution durable.

Les populations ne peuvent subir indéfiniment les conséquences d'un conflit social qui affecte un service aussi essentiel que l'accès à l'eau potable.

- Construire un dialogue constructif -

Dans le respect du droit de grève et des prérogatives des partenaires sociaux, Joé Bédier et Alexis Chaussalet entendent ainsi contribuer à créer les conditions d'un dialogue constructif et d'une reprise normale du service.

"Au-delà de nos territoires respectifs, nous partageons une même responsabilité : garantir à nos populations l'accès à un service public de l'eau fiable et continu. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'unir nos démarches auprès de l'État. Notre objectif n'est pas de nous substituer aux partenaires sociaux, mais de favoriser les conditions d'une sortie de crise rapide et durable. L'intérêt des habitants de l'Est et du Sud doit rester notre priorité commune", déclarent Joé Bédier, Président de la CIREST, et Alexis Chaussalet, Président de la CASUD.

Par cette démarche collective, la CIREST et la CASUD réaffirment leur volonté de faire prévaloir l'intérêt général, la solidarité entre les territoires et la continuité d'un service public essentiel à la vie quotidienne des Réunionnais.

Les deux intercommunalités demeurent pleinement mobilisées, en lien avec les services compétents, pour préserver la sécurité sanitaire des usagers, suivre l'évolution de la situation et accompagner le retour à un fonctionnement normal du service de l'eau sur leurs territoires respectifs.