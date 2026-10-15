La Chambre Régionale des Comptes pointe le manque d'ambitions et de vision stratégique de l'ASFA

Un rapport de la Chambre Régionale des Comptes, publié ce jeudi 15 octobre 2026, a épinglé l'association Saint-François d'Assise (ASFA). Ce rapport pointe notamment les manquements en matière d'investissement et de développement de projets pour les usagers dépendants au vu des financements importants dont dispose l'association. Cette association gère plusieurs ehpad et établissements médico-sociaux sur l'île et emploie près de 700 salariés. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'association Saint-François d'Assise (ASFA) est une quasi-institution à La Réunion. Depuis 1918, elle prend en charge les personnes âgées et dépendantes. Dotée d'un budget de 60 millions d'euros, selon la Chambre régionale des Comptes (CRC), l'ASFA est financée à plus de 80 % par l'ARS.

Par ailleurs, l'ASFA assure la gestion de douze établissements dans le secteur sanitaire et médico-social et dispose d'un personnel avoisinant les 700 salariés. Elle chapeaute aussi trois instituts de formation liés aux soins et au médico-social.

Selon la CRC, l'ASFA a "traversé une crise managériale, après le remplacement de la direction générale et de plusieurs cadres du siège". Une crise de gouvernance qui a "perturbé le dialogue social interne et contribué à un ralentissement dans la mise en œuvre des projets et le déploiement de nouvelles activités autorisées".

Toutefois, les financements institutionnels conséquents dont dispose l'ASFA "permettent à l’association de bénéficier d’un bilan solide et de disponibilités importantes".

- Un manque de "vision stratégique" de l'ASFA -

Pour autant, la CRC épingle le manque de "vision stratégique" de l'association. Une association qui a préféré financer "la construction d’une résidence à des fins d’exploitation immobilière sous forme locative, alors que les besoins financiers ou fonciers de certains des établissements qu’elle gère sont réels, sur l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)".

Outre ce manquement à ses missions prioritaires, un autre point négatif est relevé. Celui de la gestion des ressources humaines, qui doit "aboutir prochainement à un renforcement de l’encadrement".

En conclusion, la CRC incite l'ASFA à "déployer sur son territoire d’action une stratégie à la hauteur de ses ambitions et des moyens conséquents dont elle dispose, pour favoriser la cohérence du parcours des usagers pris en charge, en travaillant sur le développement, la diversification et la visibilité de ses filières d’expertises".

A l'heure où le vieillissement rapide de la population à La Réunion devient un problème majeur, ce manque de vision et d'investissement a pu être pénalisant pour de nombreuses personnes en situation de dépendance qui n'ont pu avoir accès aux services et aux soins nécessaires. Pour rappel, la part des seniors de 60 à 74 ans a progressé de 181 % depuis 2011 et représente désormais 23,4 % de la population réunionnaise en 2026. Les personnes en situation de handicap s'élèvent à environ 8% de la population totale de l'île. Des chiffres à ne pas négliger.