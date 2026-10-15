À retenir ce soir : flotte fantôme, couvre-feu, audiovisuel, Maurice et assassinat de Shana

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 15 octobre 2026 : - [Photos-Vidéo] Pétrolier de la flotte fantôme russe : le capitaine refuse de donner la nationalité de son navire, il est placé en garde à vue - La Possession : une première soirée de contrôles de l'application du couvre-feu à Moulin Joli - Des sénateurs ultramarins demandent que leurs territoires soient intégrés aux campagnes d'information nationales - Maurice : le couvre-feu levé pour la journée, des incidents mineurs signalés dans la nuit, douze personnes interpellées - Assassinat de Shana : 30 ans de prison requis contre le jeune majeur

Le capitaine du pétrolier DF Peak, soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe, a été placé en garde à vue ce jeudi 15 octobre 2026, indique la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot. Le marin a refusé de donner la nationalité réelle de son navire qui est arrivé en baie de la Possession, sous escorte de la Marine nationale, tôt jeudi matin. Le bâtiment qui a été perquisitionné, a été arraisonné lundi par les militaires français lundi en haute mer, à près de 500 milles nautiques au sud de l’île.

Après une première nuit de couvre-feu dédiée à la prévention, les mineurs qui seraient dans les rues du quartier de Moulin Joli, à La Possession, ce jeudi soir, risquent désormais une amende de 750 euros. Ce mercredi 14 octobre 2026, le maire de la ville, Erick Fontaine, accompagné par une dizaine de policiers municipaux et de gendarmes ont effectué des rondes et des contrôles dans le secteur dans le cadre du couvre-feu appliqué aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

Onze sénateurs ultramarins ont co-signé une tribune, en y associant le Syndicat des professionnels de l'audiovisuel des départements d'Outre-mer (SPADOM) pour rappeler à l'Etat de ne plus exclure les Outre-mer des grandes campagnes de communication. Une lacune qui pénalise les citoyens ultramarins, comme l'explique un communiqué de presse, selon des signataires qui comptent Audrey Belim, Evelyne Corbière Naminzo et Stéphane Fouassin dans leurs rangs.

Ce jeudi 15 octobre 2026, le couvre-feu a été levé sur l'ensemble des zones concernées à l'île Maurice à 5 heures du matin. Les Mauriciens étaient confinés à leur domicile depuis 20 h 30 la veille, ce matin, la police annonce que toutes les routes sont praticables et que l'activité économique de l'île peut reprendre. Pénurie d'eau, violence, hausse du coût de la vie : Maurice est secouée depuis plusieurs semaines par un mouvement de mécontentement de la population. Selon la police locale, un groupe qui se fait appeler "the burning paradise", soit le "paradis en feu" en français, équipe des jeunes de cocktails Molotov pour accentuer les violences, le tout grâce à une organisation via des messages qui circuleraient sur WhatsApp.

Ce jeudi 15 octobre 2026, au 4ème jour de procès en appel à l'encontre du jeune majeur accusé de la mort de la jeune Shana, le parquet a requis 30 ans de prison requis à son encontre. En première instance, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le 11 novembre 2025, le corps de la jeune adolescent avait été retrouvé dans l'usine désaffecté de Pierrefonds (Saint-Pierre).