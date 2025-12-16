Roman Métis des Lycéens : "Badjens" de Delphine Minoui remporte le prix

Le roman "Badjens", signé Delphine Minoui et publié aux éditions du Seuil, a été sacré Prix du Roman Métis des Lycéens cette année. Le verdict est tombé ce mardi 16 décembre 2025, à l’issue de la délibération du jury lycéen, réuni à la médiathèque François-Mitterrand à Saint-Denis. (Photo DR)

Réunis tout au long de l’année autour de la lecture de trois ouvrages en compétition, les lycéens issus de dix établissements de l’île ont fait leur choix. C’est "Badjens" qui a su les convaincre, tant par son écriture que par les thématiques abordées. Selon le jury, le roman est celui qui "se rapproche le plus des valeurs du Prix du Roman Métis", en mettant en avant le métissage, l’humanisme et l’ouverture au monde.

- 3 romans en lice -

Publié en 2024, "Badjens" plonge le lecteur au cœur de l’Iran contemporain, à Chiraz, lors de la révolte "Femme, Vie, Liberté". À travers le portrait d’une adolescente de seize ans, Delphine Minoui mêle fiction et réalité pour raconter un combat intime et politique, celui de l’émancipation féminine face aux oppressions. Une narration directe et poétique qui a particulièrement marqué les lycéens.

Deux autres titres étaient en lice cette année : "Le pain des Français" de Xavier Le Clerc (Gallimard) et "La mangue et le papillon" d’Anne-Christine Tinel (Elyzad), également salués pour la qualité de leur écriture et la force de leurs récits.

Créé en 2011, dans le prolongement du Grand Prix du Roman Métis de la Ville de Saint-Denis, le Prix du Roman Métis des Lycéens vise à encourager la lecture et la découverte de la littérature francophone contemporaine auprès des élèves de Seconde, Première et Terminale. Il s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle, en lien étroit avec les équipes pédagogiques.

- Des rencontres avec l'autrice lauréate -

Le prix est organisé par La Réunion des Livres, en partenariat avec l’Académie de La Réunion, la Direction des Affaires culturelles de La Réunion, la Ville de Saint-Denis, la Région Réunion et la Sofia. Des rencontres avec l’autrice lauréate sont prévues au printemps 2026, offrant aux lycéens et au public l’occasion d’échanger autour de l’œuvre primée.

