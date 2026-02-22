"Je filme ma formation" : le court-métrage des élèves du lycée Patu de Rosemont en sélection officielle du concours

Dans le cadre d’une formation en CAP EPC (Équipier Polyvalent du Commerce), les élèves du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît ont participé à la dixième édition du concours pédagogique national visant à mettre en avant les filières professionnelles à travers la conception et la réalisation d’un projet de court-métrage. Leur réalisation est actuellement en sélection officielle et peut prétendre à une distinction nationale. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 30 mars prochain au Le Grand Rex, à Paris.

Ce concours a pour objectif de permettre aux élèves de présenter leur formation, leurs compétences et leur environnement professionnel sous un angle à la fois pédagogique, créatif et concret.

Accompagnés par leurs enseignants, les élèves ont mené un travail approfondi : réflexion sur l’image de leur métier, définition d’un message, élaboration d’un scénario, organisation des prises de vue et réalisation d’un support vidéo destiné à promouvoir la formation CAP EPC et ses débouchés.

Ce projet a mobilisé des compétences transversales essentielles : travail en équipe, gestion de projet, expression écrite et orale, maîtrise des outils numériques, ainsi qu’une mise en application directe des savoir-faire professionnels liés au commerce (relation client, mise en valeur de l’offre, communication).

- Différentes catégories et thématiques et un jury exceptionnel -

Les vidéos dans les différentes catégories peuvent porter sur l’industrie, le transport, la logistique, la construction, l’hôtellerie, la restauration, l’agriculture ou encore la transition écologique.

Plusieurs types de classes sont éligibles pour ce concours : les lycées professionnels, les formations en continu, les étudiants ayant le niveau bac et plus.

Pour juger les participants du concours, le projet “Je filme ma formation” a choisi un jury d’exception. Le journaliste sportif, animateur et intervieweur, Nelson Monfort, fait parti du jury. Depuis plus de 30 ans sur France Télévisions, il a couvert les Jeux Olympiques, Roland-Garros, les championnats du monde d’athlétisme, de patinage artistique, et d’autres événements.

Les jeunes seront jugés sur quelques critères fondamentaux :

- la pertinence du sujet et de la thématique choisie

- la qualité du contenu de la vidéo, la richesse et l’exactitude des contenus, son objectivité

- le choix de l’angle et du mode de traitement du sujet

- la plus-value du projet pédagogique associées au film

- l'originalité et la créativité

- la réalisation technique

Pour l’élaboration du projet, l’organisation travaille avec de nombreux ministères : le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Alten, Enedis, CCCA Btp, Elior, AFT, Opco 2i, Avec L’industrie et Écoles des réseaux pour la transition énergétique.

Lien de la vidéo des lycéens en course : Parcours Métiers - Une journée en CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Existant depuis 10 ans, "Je filme ma formation" est un projet en partenariat Euro-France médias.

