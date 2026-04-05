Pollution d'intérieur : quand les produits du quotidien deviennent des dangers pour votre santé

Produit dégraissant senteur citron, bougies parfumées à la vanille de synthèse, diffuseur d’huile essentielle, tous ces produits font la promesse d’un intérieur propre... Pourtant ces produits ménagers que vous utilisez pour nettoyer, camoufler les odeurs désagréables ou pour apporter une ambiance chaleureuse peuvent être de véritables bombes toxiques pour votre santé. Maisons et appartements sont dix fois plus pollués que l’air extérieur par l’usage de produits chimiques dans des espaces non aérés (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il existe aujourd’hui deux types de pollutions d’intérieure. D'une part, les allergènes naturellement présents dans les espaces comme les moisissures - qui sont pour certains dangereux pour les personnes ayant un système immunitaire fragile - les pollens, les acariens, ou encore les poils d’animaux domestiques.

D'autre part, il y a les produits issus d’origine chimique tels que les produits ménagers, les parfums d’ambiance, les bougies parfumées, les fumées de cigarette, les encens ou encore les aérosols. C'est de ces derniers qu'il est question ici.

- Des produits ayant de grandes conséquences chez les asthmatiques -

Utiliser des produits chimiques crée des émanations qui sont sources de pollutions invisibles mais bien réelles et dangereuses pour l'homme. "Ces particules fines peuvent arriver jusqu’aux bronches et sont irritantes pour les voies respiratoires de l’homme, provoquant une aggravation des symptômes d’asthme : les irritations des yeux, de la gorge, du nez, de la toux", souligne Damien Boyer, conseiller en environnement d’intérieur chez Atmo Réunion.

C'est symptômes, c'est ce que ressent Marine - pourtant pas allergique aux produits chimiques - lorsqu'elle en diffuse chez elle. "Quand je mets des diffuseurs comme des huiles essentielles et autres insecticides, cela me provoque parfois des maux de tête, une démangeaison des yeux et de la gorge", confie-t-elle. "Quand cela arrive, j’applique du sérum physiologique ou je me passe de l’eau sur le visage."

"Dès que je respire trop de composants chimiques, je me mets à éternuer sans cesse", témoigne de son côté Esther.

Juliette Verhille, pneumologue au CHU de Saint-Denis confirme l’impact important de l’utilisation des produits ménagers et senteurs, notamment chez les patients asthmatiques : "Ces patients souffrent fréquemment d’une inflammation bronchique et d’une hyperréactivité bronchique entraînant une obstruction des bronches".

Cette obstruction "augmenterait l'épaisseur de la paroi de la bronche et réduit le calibre de la bronche avec la présence de symptômes d'asthme", explique la pneumologue. Plus précisément, les bronches des personnes asthmatiques deviennent tellement sensibles qu'elles se refermeraient rapidement au contact des produits irritants.

Ce phénomène est accentué par notre quotidien qui se résume souvent à passer du temps dans des espaces fermés. "Nous passons aujourd’hui 80% de notre temps dans des espaces clos comme la maison, les bureaux, les voitures, ce qui engendre beaucoup de pollution intérieure. On aura un effet cocotte minute dans les logements, dans les bureaux, et ça crée encore plus de pollution", détaille Damien Boyer.

- Des interventions sous prescription médicale -

Face à ces symptômes, les conseillers médicaux formés en environnement intérieur effectuent des interventions partout sur l’île sur prescription médicale d’un médecin, d’un pneumologue ou allergologue, principalement dans les logements sociaux, maisons, appartements.

La pneumologue Juliette Verhille précise que "la prescription est automatique lorsqu’il s’agit d’un asthme difficile à traiter, même avec un traitement inhalé classique ou chez les patients ayant un asthme d’origine allergique quand on pense que des conseils peuvent être donnés afin d’améliorer le contrôle de l’asthme".

Lors de ces interventions, les agents posent un micro capteur qui récupère des données sur le taux d’humidité, la température, le taux de CO2, les particules fines. Pendant ce temps, un questionnaire est posé aux habitants et un tour du logement est effectué "pour voir si le patient n’a rien oublié d’émettre", précise Damien Boyer, d'Atmo Réunion. Objectif, diminuer le nombre de facteurs irritants dans le logement.

- Des alternatives naturelles pour éviter de s'intoxiquer -

Les produits ménagers qui contiennent des parfums de synthèse pour faire briller votre intérieur ne garantissent pas une maison saine et propre, bien au contraire, leur utilisation engendre des polluants stockés dans les pièces. Damien Boyer préconise de se tourner vers des produits naturels : vinaigre, bicarbonate de soude, savon noir…

Une boutique locale "Halte Terre Native", propose depuis 2019, des produits d’entretien et de soins respectueux de la santé et de l’environnement.

Sur le site et en boutique, est proposée une large gamme de produits de la marque Fer à Cheval, savonnerie française située dans le sud de la France. Ces produits promettent d’être exempts de substances toxiques, "respectueux de l’environnement et de la santé des consommateurs", affirme Marie, responsable de la boutique. Il peut être utilisé pour l’usage corporel et pour le nettoyage de la maison, tout y passe. Le prix à débourser pour obtenir un savon de Marseille brut de deux kilos est de 25 euros.

D'autres produits possèdent la mention "sans allergènes". Ils sont "reconnus pour ne pas donner de réaction allergique", détaille la responsable du concept-store.

"Tous les asthmatiques doivent donc être vigilants et limiter l’exposition à ces substances", préconise Juliette Verhille. Le premier traitement reste la suppression du contact avec l’allergène selon la pneumologue.

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