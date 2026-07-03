Projet Tanika : plus de 600 participants à la concertation publique

Après plusieurs semaines d'échanges avec les habitants, les riverains, les associations, les acteurs économiques et les partenaires institutionnels, la concertation préalable autour du projet Tanika s'est achevée ce jeudi 2 juillet 2026 à Saint-Bernard, lors d'une séance publique de clôture réunissant l'ensemble des parties prenantes. Porté par Hydro Tanika, filiale d’Edf, et EDF Réunion au titre du raccordement au réseau électrique, ce projet prévoit la création à Saint-Denis de la première Station de transfert d' énergie par pompage (Step) marine de France (Photo d'illustration : Région Réunion)

Plus de 630 personnes ont participé aux différents temps d'échange organisés sur le territoire : réunion d'ouverture, rencontre dédiée aux riverains, ateliers thématiques, stand lors de la Journée de la mer et plénière de clôture.

En parallèle, la concertation s’est poursuivie en ligne avec plus de 350 0000 pages vues sur Facebook et le site internet hydro-tanika.re et 70 questions et contributions publiées sur la plateforme d’échanges du site internet.

Cette participation témoigne de l'intérêt suscité par ce projet innovant, mais aussi de la volonté des Réunionnaises et des Réunionnais de contribuer activement à son élaboration : un grand merci à tous les participants.

- Des attentes fortes exprimées -

Les échanges ont mis en évidence plusieurs attentes majeures et ont permis de faire émerger de nombreuses propositions. Les participants ont exprimé le souhait de bénéficier d'une information régulière, transparente et accessible tout au long du projet, notamment pendant la phase chantier. Ils ont également insisté sur l'importance de maintenir un dialogue de proximité avec les riverains et de disposer d'un interlocuteur clairement identifié.

La préservation de la biodiversité, l'intégration paysagère des ouvrages, la stabilité de la falaise et les retombées locales en matière d'emploi, de formation et de développement économique figurent également parmi les sujets ayant suscité le plus d'échanges.

Ces contributions constitueront une matière précieuse pour la poursuite des études et la préparation des prochaines étapes.

- La concertation se poursuit -

La clôture de la concertation ne marque pas la fin du dialogue : conformément au calendrier annoncé, un bilan de la concertation sera publié sous un délai de 2 mois. Il présentera l'ensemble des contributions recueillies.

Hydro Tanika et Edf Réunion publieront ensuite sous 2 mois un mémoire en réponse détaillant l’analyse des observations du public et indiquant, le cas échéant, celles qui seront prises en considération dans la poursuite du projet. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de maintenir un dialogue continu avec le territoire tout au long des prochaines phases du projet.

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