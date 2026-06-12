Retrait et rappel d’un lot de lait infantile "Allernova AR" des laboratoires Novalac

Le ministère de l’agriculture et le ministère de la santé ont été informés du retrait et rappel volontaire d’un lot de lait infantile commercialisé par les laboratoires Novalac. Des produits vendus, en pharmacies, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et en France hexagonale. Ce retrait-rappel, sans aucun lien avec l'alerte internationale récente concernant des laits infantiles de différents producteurs dans le monde, a été engagé à l’initiative de l’entreprise. (Photo www.imazpress.com)

Au mardi 9 juin 2026, 11 déclarations ont été reçues via le dispositif de nutrivigilance de l’Anses et un via SignalConso, pour des effets indésirables d’ordre digestifs chez des nourrissons (notamment diarrhée, vomissements...) et tous concernent le même lot 183403 de lait infantile "Allernova AR" des Laboratoires Novalac.

#RappelProduit NOVALAC EXPERT Allernova AR lait en poudre 0-36 mois - Boite de 400g - Laboratoires Novalac Risques : Modifications organoleptiques Motif : UPSA SAS procède au rappel du lot n°183403 de Novalac Expert Allernova AR 0-36 mois suite à des ... https://t.co/sMv4vfnrJx pic.twitter.com/dwKEyz0HGE — RappelConso (@RappelConso) June 12, 2026

#RappelProduit NOVALAC EXPERT Allernova AR lait en poudre 0-36 mois - Boite de 400g - Laboratoires Novalac Risques : Modifications organoleptiques Motif : NHS procède au rappel du lot n° 183403 de Novalac Expert Allernova AR 0-36 mois suite à des ... https://t.co/s27qIzkpJf pic.twitter.com/D4SoXwdIiy — RappelConso (@RappelConso) June 12, 2026

"Parmi les nourrissons concernés, l'un a été hospitalisé, l'examen de ses selles aboutissant à la détection d'un adénovirus, agent pathogène responsable de gastro-entérite qui n’est pas susceptible de provenir du lait", précise le gouvernement dans un communiqué. Par ailleurs, un nombre important de signalements ont été rapportés au fabricant pour ce même lot, du fait d’anomalies organoleptiques (couleur, odeur inhabituelle).

- Un produit impropre à la consommation -

D'après les informations des ministères de l'agriculture et de la santé, l'exploitant United Pharmaceuticals (propriétaire des Laboratoires Novalac) a mené des contrôles renforcés sur le lot concerné fabriqué en Allemagne, dont il a partagé les résultats avec la Direction départementale de la protection des populations de Paris (DDPP75), où se situe le siège social de l'industriel en France.

"Les modifications organoleptiques seraient dues à une durée de chauffe trop importante d’une partie du lot", explique le communiqué. "Les analyses réalisées par l’exploitant ne montrent aucune présence de pathogène. En particulier, il n'y a pas de détection de la toxine céréulide, qui avait été impliquée dans l'alerte internationale récente concernant des laits infantiles de différents producteurs dans le monde".

Ces non-conformités organoleptiques rendent le produit impropre à la consommation car "inacceptable pour le consommateur du fait de sa couleur / odeur, sans qu’il ne puisse être conclu à date, à un éventuel caractère préjudiciable à la santé". L’exploitant a donc décidé de retirer du marché et de rappeler auprès des consommateurs le lot 183403 au motif de son caractère impropre à la consommation.

- Des contrôles et analyses en cours -

Les services de l’État, en lien étroit avec leurs agences, sont pleinement mobilisés et assurent un suivi renforcé de la situation. Ils veillent à la bonne mise en œuvre des mesures prises par l’entreprise, dans le cadre de cette alerte dont l’évolution fait l’objet d’une surveillance continue.

La direction générale de l'alimentation (DGAl) est en relation avec les autorités allemandes, pays où est localisé le site de production du lot, pour s'assurer, par des contrôles et analyses officielles, que toutes les hypothèses expliquant ces déclarations sont dûment investiguées par l'exploitant, et que toute mesure qui s'avérerait nécessaire pour la sécurité des consommateurs soit prise.

La DGAl traite ce dossier en collaboration étroite avec la Direction générale de la santé, Santé publique France et les équipes en charge des vigilances de l'ANSES.

- Conduite à tenir pour les familles -

Ne plus consommer ce lot de lait. Si votre nourrisson présente des symptômes (vomissements, diarrhée, fièvre modérée à élevée) après avoir consommé ce lot de lait (183403), nous vous invitons à :

• Consulter un médecin en précisant la consommation du produit. En cas d’urgence, contacter le 15.

• Réaliser une déclaration sur le portail des signalements en précisant le n° de lot et si un médecin a été consulté.

Les autorités pourront prendre contact avec les familles pour récupérer des boîtes qui ont une couleur ou une odeur anormale et procéder à des analyses en fonction des besoins.

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