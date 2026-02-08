Richard Smith nommé secrétaire général de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de l’arrondissement nord

Par décret du président de la République en date du 6 février 2026, Richard Smith est nommé secrétaire général de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis. Il succède à Laurent Lenoble, qui occupait ce poste depuis le 4 septembre 2023 et a été nommé en tant que conseiller outre-mer auprès du premier ministre. (Photo rb/www.imazpress.com)

Ingénieur général des ponts des eaux et des forêts, Richard Smith occupait précédemment les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Moselle, sous-préfet de Metz. Il a été notamment sous-préfet, chargé de cohésion sociale dans le département du Nord, sous-préfet, directeur de cabinet des préfets de l’Hérault et du Nord.

Richard Smith prendra prochainement ses fonctions officielles à Saint-Denis.