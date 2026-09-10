Risque de corps étranger : rappel de viande de porc hachée vendues au E.Leclerc La Réserve à Sainte-Marie

Le site Rappel Conso rappelle ce jour des viandes vendues exclusivement dans le E.Leclerc La Réserve à Sainte-Marie. De la viande hachée de porc pré-emballé préparée par Distri Mascareignes commercialisée dans le supermarché le mardi 8 septembre 2026. Le risque de présence d'un corps étranger est à l'origine de ce rappel.

Il s'agit de viande hachée avec farce de porc merguez de porc et chipolatas de porc

Les références concernées :

- Farce de porc – date d’achat du 8 septembre 2026

- Saucisses de porc aux herbes – date d’achat du 8 septembre 2026

- Saucisse de porc lontan – date d’achat du 8 septembre 2026

- Merguez de porc – date d’achat du 8 septembre 2026

- Chipolatas de porc – date d’achat du 8 septembre 2026

Elles peuvent présenter un corps étranger (verre, métal, plastique, papier, textile…).

Dès la détection de cette anomalie, les équipes du magasin ont appliqué les procédures de sécurité prévues afin de garantir la protection des consommateurs, notamment le retrait des rayons et isolation de l'ensemble des produits issus de cette production et mise en destruction.

- Le E.Leclerc La Réserve invite les consommateurs à rapporter le produit -

Le supermarché de Sainte-Marie invite les consommateurs à rapporter le produit au point de vente.

"En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer", rappelle l'enseigne.

Les personnes seront intégralement remboursées.

Contactée, la direction de E.Leclerc précise "qu'il s'agit d'un cas isolé, circonscrit à une seule production et à un seul point de vente. La qualité, la sécurité alimentaire et la satisfaction de nos clients demeurent des priorités absolues. Nos équipes restent pleinement mobilisées pour garantir des produits conformes aux exigences les plus strictes et maintenir le niveau de confiance accordé quotidiennement par nos consommateurs".

Pour toutes informations merci de nous contacter à l'adresse mail suivante : qualité[email protected]

www.imazpress.com/[email protected]