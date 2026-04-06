Rose des Vents : à La Réunion, les SailFilles prennent la barre

Dans la baie de Saint-Paul, La Rose des Vents 2026, organisée par le Club Nautique Portois, a réuni des passionnés autour d’une même ambition : faire avancer la voile au féminin. 12 bateaux ont pris le départ, rassemblant 62 équipiers, dont 32 femmes venues se confronter à la régate. Les SailFilles prennent la barre et représenteront La Réunion sur le circuit Women Leading & Sailing à Lorient, en juin 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo La Rose des Vents)

Le Port. Il est un peu plus de 11 heures lorsque les voiliers s’élancent dans la baie de Saint-Paul. Le vent joue avec les nerfs des équipages, alternant entre belles risées et zones de calme. Mais ce samedi 4 avril, ce n’est pas seulement une régate qui se joue : c’est une vision de la voile qui s’affirme, plus ouverte, plus engagée.

Une règle simple, mais forte : à la barre, une femme.

"Être à la barre, c’est prendre ses responsabilités, faire des choix, assumer la stratégie. Et aujourd’hui, on voit clairement que les femmes ont toute leur place à ce poste", confie Christelle Gondat, barreuse de Tikocco.

Au fil des manches, malgré des conditions parfois piégeuses avec des bascules de vent et des zones sans air, les équipages s’adaptent, affinent leurs choix et gagnent en précision. La compétition est bien là, mais l’esprit reste collectif et bienveillant.

Au classement général, Ti Coque s’impose, devant plusieurs équipages engagés, dont Col’Vento, porté par un équipage 100 % féminin des SailFilles du Club Nautique Portois.

- Une régate au cœur de la dynamique SailFilles -

Car La Rose des Vents est bien plus qu’une régate. Elle est un véritable terrain d’expression pour les SailFilles, la section féminine du Club Nautique Portois, qui ne cesse de se développer et de gagner en expérience.

À bord de Col’Vento, les navigatrices ont une nouvelle fois démontré tout l’intérêt de ces formats dédiés : progresser, prendre confiance, apprendre à manœuvrer et à décider.

"Ces régates nous permettent de franchir des caps. On progresse techniquement, mais aussi humainement. À bord, tout est plus fluide, on communique beaucoup, avec patience et bienveillance. Et surtout, chacune ose prendre sa place », souligne Laurence Richand, représentante des SailFilles.

- Un tremplin vers d’autres horizons -

Au-delà de la journée, c’est toute une dynamique qui se construit. Former, accompagner, structurer des équipages féminins capables d’aller plus loin.

Prochaine étape : Lorient, en juin 2026, où un équipage des SailFilles représentera La Réunion sur le circuit Women Leading & Sailing.

Les fonds récoltés lors de l’événement contribuent directement à ces projets : entraînements, déplacements, équipement... autant de leviers pour faire grandir la voile féminine sur l’île.

En fin de journée, les voiles s’affalent, mais l’énergie reste intacte. Sur les pontons, les sourires, les échanges et la fierté témoignent de l’intensité vécue en mer.

Année après année, La Rose des Vents trace son sillage dans le paysage nautique réunionnais. Celui d’une voile plus inclusive.