Run Kréolia 2025 : une dernière journée rythmée pour conclure trois jours de régates

La dernière journée du Run Kréolia 2025, s’est déroulée ce lundi 22 décembre 2025 et a été entièrement consacrée aux catamarans, venant conclure trois journées de compétition sur les plans d’eau de l’ouest réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Run Kréolia)

Les concurrents ont débuté la journée en Baie de Saint-Gilles, où un vent de secteur nord, force 4, a permis de disputer deux parcours construits dans de très bonnes conditions. Ces manches ont offert une navigation rythmée et technique, favorisant les confrontations directes entre équipages.

Après une courte perturbation pluvieuse, sans incidence sur le déroulement sportif, la flotte a quitté la Baie de Saint-Gilles pour un dernier raid côtier, reliant la Tonne de Saint-Paul puis la Pointe des Galets, marquant la conclusion sportive de cette édition 2025.

- Des leaders solides jusqu’au terme de la Run Kréolia -

Sur l’ensemble de cette dernière journée, les leaders des deux classements catamarans ont confirmé leur régularité et leur maîtrise, ne laissant que peu d’opportunités à leurs poursuivants.

En catamarans à dérive (Formule 18 / Nacra 15), Léo Jean-Albert s’impose au classement général en temps compensé, associé successivement sur les trois journées à Louan Petit, Paco Carage et Nicolas Thébaud.

Une performance marquée par une grande capacité d’adaptation et une lecture fine du plan d’eau.

Engagé cet été aux championnats du monde et de France de Nacra 15, ainsi qu’au championnat de France en flotte partagée J70, Léo Jean-Albert met en avant l’apport de ces expériences : "Les résultats sur ces championnats n’ont pas toujours été à la hauteur de nos attentes, mais humainement et sportivement, ces régates ont été extrêmement formatrices. On progresse énormément en tactique, en stratégie et dans la gestion des situations de course, où la dimension tactique est très forte."

Derrière lui, les deux équipages F18 classés aux deuxième et troisième places confirment la montée en puissance d’une génération issue du Nacra 15, passée cette saison sur Formule 18.

Leur excellente connaissance des conditions et plans d’eau réunionnais, acquise au fil des années, a constitué un atout déterminant.

- Temps réel et temps compensé : une lecture spécifique des résultats -

Le classement du Run Kréolia repose sur un système de temps compensé, permettant aux Formule 18 et aux Nacra 15 de courir ensemble sur un même parcours.

Si certains équipages F18 ont pu s’illustrer en temps réel, notamment lors des raids, le temps compensé a parfois redistribué les cartes, en particulier face à des Nacra 15 très performants dans certaines conditions.

C’est notamment le cas de l’équipage Jules Delpech / Matthias Fridmann, auteur d’une journée sportivement positive malgré des incidents de course.

"Sur le plan de la navigation, au cours de ces trois jours, on a clairement progressé. On a trouvé un meilleur tempo, de bonnes vitesses et une navigation plus propre, même si ça ne se voit pas forcément au classement", explique Jules Delpech.

La journée d’aujourd’hui a en effet été marquée pour l’équipage, par un dessalage, suivi d’une disqualification sur une manche. Jules Delpech souligne la performance remarquable des jeunes : "Les jeunes en Nacra 15 et F18 attaquent fort, surtout quand il y a du vent. Ils naviguent toute l’année dans ces conditions, ça se voit !", ajoute-t-il.

- Une épreuve exigeante et formatrice -

Pour Marie de Charette, équipière d’Alban Petit Maire, en F18, cette édition du Run Kréolia illustre pleinement l’esprit de l’épreuve : "On n’a peut-être pas gagné, mais on a énormément gagné en expérience. C’était exigeant physiquement, parfois impressionnant, mais très formateur. On progresse, on s’amuse et on passe du temps sur l’eau, c’est l’essentiel."

Avec cette dernière journée alternant parcours construits et raid côtier, le Run Kréolia 2025 s’achève sur une dynamique sportive affirmée.

L’événement confirme son rôle de rendez-vous majeur du calendrier nautique réunionnais, mettant en avant la diversité des supports, l’importance accordée à la progression des équipages au-delà de la seule performance, la richesse des plans d’eau de l’île et l’émergence des nouvelles générations de compétiteurs de la voile réunionnaise.

Classements généraux – Catamarans

Catamarans à dérive – Formule 18 / Nacra 15 (temps compensé)

1. Léo Jean Albert / Paco Carage

2. Saylan Tortosa / Gabin Louis

3. Raphaël Gonnot / Léo Blanchard

Catamarans sans dérive – Classement général

1. Medi Médéa / Louis Duphil

2. Guillaume Flaus / Julien Brindamour

3. Guillaume Wallaert / Yann Leblanc

