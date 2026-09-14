Saint-André : lancement officiel du projet de rénovation urbaine Ilot Grand Place

Le cente-ville de Saint-André se transforme. Le projet Ilot Grand Place a été officiellement lancé ce lundi 14 septembre 2026. Cette opération de rénovation urbaine comprend à la fois des logements et une dimension économique. (Photo Cirest)

Selon la Cirest, le projet Ilot Grand Place revêt une importance toute particulière. Dans son communiqué de presse, l'intercommunalité indique qu'elle souhaite "créer les conditions favorables à l’investissement, au développement de l’activité et de l’emploi, conforter les centralités urbaines et renforcer l’attractivité économique de l’Est."

Un programme qui passe notamment par la construction de 81 logements, de 1800 m2 de commerces, de 440 m2 de bureaux et de 243 places de parking.

Au total, ce projet représente un investissement de 24,2 millions d'euros dont 17,7 millions d'euros consacrés au logement et 6,5 millions à la galerie commerciale. La Banque des Territoires accompagne ce projet à hauteur de 13,7 millions d'euros.

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