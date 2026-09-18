Saint-André : une opération de contrôle d’identité et de fouille de sacs a eu lieu au collège Mille Roches

Une opération de contrôle d’identité et de fouille de sacs a eu lieu au collège Mille Roches. Suite aux récents événements survenus aux abords du collège, et dans le cadre du plan de lutte contre toutes les formes de violences aux abords des établissements scolaires, 16 effectifs de la Police Municipale et de la Police Nationale ont contrôlé 720 élèves avant leur entrée en cours. 4 cigarettes de type "puff" ont été appréhendées. (Photo : www.imazpress.com)

La police est intervenue, au collège Milles Roches à Saint-André. Cette opération faisait "suite aux récents événements survenus aux abords du collège, et dans le cadre du plan de lutte contre toutes les formes de violences aux abords des établissements scolaires".

Seize policiers ont été mobilisés pour procéder à des contrôles d'identité et à la fouille des sacs. Au total, 720 élèves ont été contrôlés avant leur entrée en cours.

Quatre cigarettes de type "puffs", ont été appréhendées.