Saint-Benoît : la première pierre des nouvelles urgences du GHER posée

Le GHER a posé ce jeudi 23 avril 2026 la première pierre du projet d’extension et de restructuration des urgences, sur le site de Saint-Benoît. Cette opération marque une étape décisive dans l’adaptation de l’offre de soins aux besoins de la population de l’Est de La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

Mis en service en 2012, le service des urgences du GHER avait été conçu pour accueillir environ 40 patients par jour. Aujourd’hui, il enregistre plus de 90 passages quotidiens, avec des pics pouvant atteindre 120 à 130 patients. Cette évolution témoigne de la croissance démographique du territoire et du rôle central de l’établissement dans l’accès aux soins urgents.

Face à cette pression, les locaux actuels, d’une surface de 1 060 m2 , ne permettent plus d’assurer des conditions optimales de prise en charge, générant allongement des délais d’attente et tensions pour les équipes comme pour les patients.

- Une transformation en profondeur de l’offre de soins urgents -

Le projet engagé va bien au-delà d’une simple rénovation. Il prévoit une restructuration globale du pôle Urgences – UHCD – SMUR, avec une surface portée à 3 218 m2, soit un triplement des capacités actuelles.

Les futurs équipements permettront notamment :

- d’augmenter significativement la capacité d’accueil, jusqu’à plus de 120 patients par jour ;

- de structurer des circuits différenciés (urgences vitales, circuit court, patients contagieux ou agités) pour améliorer la sécurité et la fluidité des parcours ;

- de séparer les filières adultes et pédiatriques ;

- de renforcer l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD), dont la capacité passera de 8 à 15 lits ;

- d’intégrer pleinement le SMUR pour une meilleure continuité des prises en charge.



Dans ce cadre, le service des urgences s’appuie sur une coopération étroite avec ses partenaires présents sur le site hospitalier. L’imagerie médicale et le laboratoire, opérés par des partenaires privés, jouent un rôle déterminant dans la rapidité des diagnostics. Leur articulation quotidienne avec les équipes du GHER constitue un levier essentiel de performance et de qualité des prises en charge.

- Un bâtiment moderne, durable et tourné vers l’avenir -

Le futur bâtiment répondra aux standards les plus exigeants en matière de qualité des soins, de confort et de performance environnementale. Conçu selon des principes bioclimatiques adaptés au climat réunionnais, il intégrera des solutions favorisant la ventilation naturelle, la protection solaire et la maîtrise des consommations énergétiques.

Le projet s’inscrit également dans une dynamique de transition numérique, avec des infrastructures permettant un partage sécurisé des données médicales et une meilleure coordination des équipes.

Pensé de manière évolutive, le bâtiment pourra s’adapter aux besoins futurs du territoire, y compris en situation de crise sanitaire.

Cette opération, d’un montant global de 16,6 millions d’euros, bénéficie du soutien du Ségur de la santé et de l’Agence Régionale de Santé La Réunion à un niveau exceptionnel de 16,4 M€. Elle est le fruit d’une démarche de conception participative associant étroitement les professionnels de santé afin de garantir l’adéquation des futurs espaces avec les pratiques.



Planning prévisionnel :

Début des travaux : mi-2026

Livraison de l’extension : fin 2027

Réhabilitation des locaux existants : 2028



