Saint-Benoît : les sentiers Dos d’Âne-Deux Bras et Takamaka rouverts au public

Suite aux travaux réalisés par les équipes de l’Office national des forêts, les sentiers Dos d’Âne – Deux Bras (cirque de Mafate) et de Takamaka (commune de Saint-Benoît) peuvent être rouverts au public (Photo : www.imazpress.com)

Les sentiers de la Canalisation des Orangers et Lataniers – Ilet à Cordes (cirque de Mafate) doivent quant à eux être fermés au public suite au constat d’éboulements accompagnés d’instabilités potentielles, présentant des risques pour la sécurité des usagers.

www.imazpress.com/[email protected]