Saint-Denis : 23 collégiens de la Section Internationale Allemande s'envolent vers la Namibie

Du 19 au 28 mai 2026, 23 élèves de cinquième de la Section Internationale Allemande (SIA) du collège Bourbon à Saint-Denis participeront à une mobilité pédagogique exceptionnelle en Namibie, dans le cadre d’un partenariat éducatif international entre La Réunion et deux établissements namibiens du réseau Pasch-Schule. Un projet porté par les élèves qui se sont investis tout au long de l'année afin de récolter les fonds nécessaires à leur départ. (Photos : D.R)

"Ce projet inédit pour des collégiens réunionnais s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale, linguistique et interculturelle portée par le collège Bourbon, établissement engagé depuis plusieurs années dans l’apprentissage renforcé de l’allemand" expliquent les organisateurs de ce voyage.

Ouverte depuis deux ans au collège Bourbon, la Section Internationale Allemande (SIA) permet aux élèves de bénéficier d’un enseignement renforcé comprenant : 7 heures hebdomadaires d’allemand, ainsi que des enseignements disciplinaires en langue allemande, notamment en histoire-géographie.

Ce projet de mobilité est porté par Corinne Masson, professeure d’histoire-géographie au collège Bourbon, avec l’équipe pédagogique de la section.

-Un partenariat international officialisé -

Cette mobilité repose sur des accords d’appariement officiellement signés entre le collège Bourbon à Saint-Denis, le Windhoek High School à Windhoek et le Namib High School à Swakopmund.

Ces établissements appartiennent au réseau mondial Pasch "Schulen : Partner der Zukunft" comprenez en Français, écoles : partenaires pour l'avenir. Ce dispositif est soutenu par l’Allemagne afin de promouvoir l’apprentissage de la langue allemande et les coopérations éducatives internationales.

Le projet bénéficie également du soutien actif du Goethe-Institut de Windhoek, partenaire majeur de cette coopération pédagogique régionale.

- Une moblité pédagogique autour de la géographie et de l'interculturel-

Le travail mené par les élèves porte sur une thématique géographique commune autour de "l’habiter" autour de la question : comment habite-t-on La Réunion ? Comment habite-t-on la Namibie ?

Les échanges pédagogiques permettront d’aborder plusieurs dimensions : sur le sujets des modes de déplacement, les pratiques culturelles, les loisirs, ou encore les manières d’habiter et de vivre les territoires.

Les élèves réunionnais et namibiens travailleront ensemble en allemand autour de ces thématiques à travers :

des échanges linguistiques ;

des activités de terrain ;

des ateliers pédagogiques ;

ainsi qu’un important travail photographique.

- Ateliers photos pour les collégiens -

Le projet comporte également une forte dimension artistique puisque les élèves réaliseront des prises de vue argentiques en noir et blanc et en couleur à l’aide d’appareils photographiques Kodak anciens.

Ces photographies permettront de documenter les modes d’habiter et les regards croisés entre jeunes Réunionnais et Namibiens.

Les développements photographiques seront réalisés à La Réunion au retour du séjour.

Le projet bénéficie d’un accompagnement institutionnel important.

Au programme de ce voyage plusieurs rencontres officielles sont prévues, à l’ambassade de France en Namibie et d’Allemagne.

Autre rencontres prévues : actions culturelles au Centre Culturel Franco-Namibien et des rencontres universitaires avec l’Université de Namibie (UNAM).

Les institutions partenaires ont salué la dimension innovante de cette coopération régionale éducative entre La Réunion et la Namibie.

Au retour des élèves, une grande exposition photographique itinérante sera organisée à La Réunion.

Les clichés seront accompagnés de textes rédigés en : français, en allemand, anglais et créole réunionnais mais aussi en oshiwambo, langue régionale namibienne.

Un travail qui sera ensuite exposé au collège Bourbon, au lycée Leconte-de-Lisle dans le cadre de la filière Abibac, à l’Université de La Réunion, et au Département de La Réunion.

Une découverte du désert du Namib et des paysages emblématiques namibiens est également prévue dans le cadre du séjour. Départ prévu le 19 mai pour ce petit groupe qui se préparent à découvrir la Namibie.