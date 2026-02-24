Saint-Denis : 3ème édition des journées d'études indo-pacifiques à l'Université de La Réunion

L'université de La Réunion accueillera les mercredi 25 et jeudi 26 février 2026 la 3ème édition des journées d'études indo-pacifiques organisées par l'association régionale des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Deux journées animées pas des débats avec des experts de la zone. Des chercheurs venus de six pays, diplomates, militaires, hauts fonctionnaires, élus, responsables d'association, analystes se rencontreront autour de six tables rondes avec différentes thématiques.

Les sujets à l'ordre du jour : diplomatie et influence, gouvernance et coopération régionale, gestion de crise et architecture de sécurité maritime, développement durable et protection de la biodiversité et océans.

Une trentaine de panélistes s'attacheront à répondre à la thématique des journées d'études : "Paix et sécurité : enjeux et défis de la géopolitique de l'Indo-pacifique en océan Indien. Économie bleue et sécurité."

- Regards croisés portés par des experts de la zone -

Une des singularités des journées d'études repose sur les regards croisés portés par des experts de haut niveau, chercheurs du bassin océan Indien et ceux venus d'Australie,du Royaume-uni, d'Inde,d'Afrique du Sud, de Singapour, du Sri-Lanka, et de La Réunion qui interrogeront ce concept "indopacifique" à la lumière d'enjeux globaux mais aussi territoriaux.

Sensibiliser et acculturer le plus grand nombre d'acteurs, en particulier la jeunesse aux enjeux des questions de défense et de sécurité dans le cadre d'une vision globale géopolitique apparaît comme un enjeu majeur.

Cet événement organisé à La Réunion conforte la place des outre-mer français dans l'articulation et l'architecture de sécurité porté par la France, deuxième puissance maritime mondiale par la superficie de la ZEE.

Depuis 36 ans, l'association régionale des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien (AR 27) est fière d'agir et contribuer au rayonnement et à la promotion de l'esprit de défense dans l'océan Indien aux côtés de ses partenaires qu'elle remercie chaleureusement.

- 3ème édition des journées d'études indopacifiques à l'Université de La Réunion -

Cet événement se déroulera grâce au soutien de nombreux partenaires : l'Université de La Réunion, le ministère des Armées, l'Agence française de développement (AFD) et Emmanuelle Crane Consulting.

Dans le cadre du nouveau programme "Safe Seas Africa" (SSA) en faveur de la sécurité maritime en Afrique, l'Union européenne contribue aussi au financement et au rayonnement de la Commission de l'océan Indien.

L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) apporte également son soutien à l'association régionale des auditeurs de l'IHEDN océan Indien en labellisant les journées d'études indopacifiques.

Rendez-vous à l'Université de La Réunion, le 25 et 26 février 2025

Amphithéâtre bioclimatique 550 à partir de 7H30

L'entrée est gratuite sous réserve de s'inscrire en ligne sur ce lien.