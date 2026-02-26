Saint-Denis : le Collectif Réunion Palestine se mobilise contre le génocide à Gaza

C'est un rassemblement de soutien pour le peuple palestinien, mais aussi pour tous les peuples opprimés, que le Collectif Réunion Palestine organise ce samedi 28 février 2026. Le rendez-vous est fixé à16h sur la place Paul Vergès à Saint-Denis. Dans un communiqué, le Collectif explique réagir à la montée du "fascisme, du racisme, du colonialisme, du capitalisme et des logiques guerrières." Les membres du Collectif souhaitent : "construire un front anti-impérialiste réunionnais durable." (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le collectif Réunion Palestine explique : "Depuis des années maintenant, on est nombreuses et nombreux à nous mobiliser à La Réunion contre le génocide en Palestine et, dans la même logique de lutte aux côtés des peuples opprimés, contre toutes les logiques guerrières de la bourgeoisie impérialiste."

- Aux côtés du Collectif : la CGTR, Attac, Noustoutes974 ou encore Qg Zazalé ...-

"C'est dans ce cadre qu'on lance un appel public aux côtés de Timize, Noustoutes974, Qg Zazalé, Solidaires, la Collective Kwir, Attac, Ka Ubuntu et la CGTR et qu'on organise un rassemblement pour continuer à bâtir ce collectif avec toutes celles et ceux qui refusent la guerre et la domination des peuples" peut-on lire dans le communiqué du Collectif Réunion Palestine.

Samedi 28 février 2026 à 16h sur la place Paul Vergès. Saint-Denis

