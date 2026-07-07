Saint-Denis : Citalis adapte temporairement le parcours de la ligne 11 après plusieurs caillassages de bus

Face à des actes répétés de caillassage visant les autobus circulant dans le secteur des Camélias à Saint-Denis, la Sodiparc annonce ce mardi 7 juillet 2026 mettre en œuvre une mesure d'urgence visant "à préserver la sécurité de ses usagers, conducteurs et de l'ensemble de ses équipes". A compter de ce mardi à 17h30 et jusqu'à nouvel ordre, le parcours de la ligne 11 est modifié sur une partie de son itinéraire. Cette décision intervient à la suite de plusieurs incidents mettant en danger les usagers du réseau ainsi que les personnels de conduite.

• Modifications du parcours

- Direction Victoire

Déviation à partir de l'arrêt « Cité de la Vierge » via le Boulevard Notre-Dame de la Trinité.

Arrêts temporairement non desservis : La Vierge, Oasis, Verger, Camélias, Sapents, Cocotiers

- Direction CES Montgaillard

Déviation à partir de l'arrêt "Château Morange" via le Boulevard Notre-Dame de la Trinité

Arrêts temporairement non desservis : Cocotiers, Sapents, Camélias, Verger, Oasis, La Vierge

Les usagers sont invités à se reporter aux arrêts "Cité de la Vierge" et "Château Morange" qui continueront d’être desservis pendant toute la durée de cette mesure d'urgence.



La Direction Générale de Sodiparc "condamne fermement ces actes de dégradation et de violence qui perturbent le service public de transport et pénalisent directement les habitants et usagers", soulignant que "la sécurité des voyageurs et des conducteurs constitue une priorité absolue pour nos équipes et ne saurait être compromise".

L’ensemble des équipes "restent mobilisées aux côtés des autorités compétentes afin de permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais".

Les usagers sont invités à consulter les canaux d'information habituels de Citalis pour suivre l'évolution de la situation et prendre connaissance des éventuelles adaptations du réseau.