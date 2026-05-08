Saint-Denis : des centaines de personnes réunies au Chaudron pour rendre hommage à Babiluzion

Ce vendredi 8 mai 2026, des centaines de personnes se sont réunies au Chaudron, à Saint-Denis, pour commémorer la mémoire de Babiluzion. L'artiste, figure de la scène reggae dancehall réunionnaise, est décédé ce mercredi à l'âge de 48 ans. Les hommages continuent d'affluer.

C'est au son des morceaux de l'artiste que ses proches et ses fans sont venus lui rendre hommage. Un cortège s'est rassemblé pour dire au revoir à Babiluzion, dans les rues du Chaudron, son quartier.

Artiste engagé, Babiluzion était reconnu pour ses textes et son influence dans le reggae dancehall péi. "Une voix du 974 s’est éteinte, mais son énergie et ses sons resteront gravés à jamais dans nos cœurs", a réagi le collectif Coqlakour. Sa disparition laisse une communauté de fans et de proches en deuil, tandis que son héritage musical continue de résonner.

Ericka Bareigts, maire de la ville, salue ce vendredi "un grand artiste du Chaudron qui a marqué notre île par son talent, sa musique et son parcours. À travers son art, il a su toucher le cœur de nombreuses personnes et laisser une empreinte qui restera dans les mémoires".

"En ce moment douloureux, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’aimaient et le soutenaient", écrit l'élue.

Dans un communiqué, le Département a exprimé sa profonde émotion à l’annonce du décès de l’artiste réunionnais. Patrice Marguerite, de son nom civil, était agent du conseil départemental, affecté au service Approvisionnement mobilier de la Direction des moyens généraux. "Le souvenir de Babiluzion restera présent dans la mémoire collective, à travers son œuvre et l’empreinte qu’il laisse dans le paysage culturel réunionnais".

L’équipe d’Imaz Press adresse ses sincères condoléances à ses proches et sa famille.

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