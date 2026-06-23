Rugby : la section féminine du XV Dionysien vous invite à la première édition de "Fanm an flag" à Saint-Denis

C'est un évènement consacré aux femmes sportives : "Que vous soyez joueuse de rugby, de football, de handball, de basket-ball, d'athlétisme ou simplement animée par l'envie de relever un nouveau défi, "Fanm an flag" vous ouvre ses portes" expliquent les organisatrices. Le tournoi réunira des joueuses issues du rugby touché ou plaqué, mais aussi toutes celles qui souhaitent découvrir le rugby sans contact dans un esprit de partage et de convivialité. Rendez-vous les 4 et 5 juillet prochain, au Stade Abbé Dattas de Saint-Denis (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au-delà du terrain, "Fanm an flag" se veut une vitrine du rugby féminin réunionnais et une opportunité de contribuer au développement de la discipline sur notre territoire.

Imaginé et porté par des passionnées de rugby, "Fanm an flag" est un événement créé pour valoriser la pratique féminine et favoriser les rencontres entre joueuses venues de différents horizons.

"En choisissant le rugby FLAG, version sans contact du rugby, nous faisons le pari de l'inclusion et de l'accessibilité. L'objectif est simple : permettre aux femmes sportives, à partir de 16 ans, de découvrir cette discipline moderne et spectaculaire dans un environnement convivial, sécurisé et respectueux des règles d'équité sportive".

- Plus qu'une compétition, un moment de rassemblement -

Pensée comme une expérience sportive et humaine, cette première édition se veut avant tout un temps fort de cohésion pour les joueuses de La Réunion et d'ailleurs.

Au programme :

Tournoi féminin de rugby FLAG sans contact

Participation ouverte aux femmes sportives à partir de 16 ans

Rencontres et échanges entre joueuses

Moments de convivialité

Récompenses et distinctions

Tee-shirts de l'édition aux gagnantes du tournoi

Animations et esprit de fête

"Cette première édition marque le début d'une aventure que nous souhaitons voir grandir au fil des années. Notre ambition est de construire progressivement un rendez-vous fédérateur, capable de rassembler toujours plus de joueuses et de faire rayonner les valeurs du rugby féminin dans l'océan Indien"