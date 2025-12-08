Saint-Denis : le BOTC accueille la compétition ITF Juniors U18

La Ligue Réunion Mayotte de Tennis organise, du 6 au 13 décembre 2025, la 4ème édition du 2ème ITF (International Tennis Fédération) Juniors U18 féminin et masculin après celui de Saint-Paul. Le Bourbon Olympique Tennis Club (BOTC) accueille cet événement sur ses installations sportives en partenariat avec la LRMT (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les qualifications débuteront le dimanche 7 décembre. Le tableau final se déroulera du lundi 8 au samedi 13 décembre. Les matchs seront disputés en journée. Les finales de simples filles et garçons sont programmées le samedi 13 décembre et celles de doubles le 12 décembre.

L’ITF Juniors U18 accueillera 24 joueuses et 37 joueurs d’un niveau international. Plusieurs nationalités seront représentées avec 17 pays différents.

"C’est ici une belle opportunité pour nos joueuses et joueurs locaux de se confronter au haut niveau tennistique sans avoir à se déplacer", note le BOTC.





