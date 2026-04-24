Saint-Denis : le Centre LGBT nord, co-piloté par l'association Pillon, Requeer, Kwir Mouvman et Timizé

Désormais géré par l'association Pillon, le Centre LGBT nord sera co-piloté. Une gouvernance qui se veut collaborative et inclusive puisque partagée avec d'autres associations du bassin Nord : Requeer, Kwir Mouvman, et Timizé. "Après une période de transition marquée par les séquelles de l’incendie criminel de 2023, le Centre LGBT Nord de La Réunion entame un chapitre historique. Suite à une décision nationale, la gestion du centre est désormais confiée à l’association Pilon. "Cette alliance garantit une représentativité forte et une action coordonnée pour l'ensemble de la communauté" explique l'association Pillon. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'association Pillon (Photo : D.R)

Pour lutter contre le rejet familial et sociétal, Pilon a choisi de placer l'identité réunionnaise au centre de son action. L'une des innovations majeures est l'intégration du "Club des Mamies".

Ces seniors, souvent isolées, trouvent au centre un espace de sociabilisation, de transmission et de découverte. Les mamies de l'association Pilon ont ainsi pu découvrir une éruption volcanique pour la première fois de leur vie, aller à l'Université ou encore faire de la plongée.

En quelques mois, le club des mamies est devenu un pilier du centre à travers des ateliers de cuisine intergénérationnels, de la couture ou des randonnées, créant un lien unique et réparateur avec des jeunes ayant vécu la rupture familiale.

- Une stratégie articulée autour de 5 axes de santé-

Le projet de l’association Pilon se décline en une approche globale du bien-être, structurée par cinq priorités fondamentales :

Santé Mentale : Formation de 16 bénévoles (dont 2 mamies) aux premiers secours en santé mentale avec SOS Solitude. Des permanences psychologiques seront prochainement ouvertes.

Santé Financière : Lancement du programme « Pilon vers l’emploi » contre la précarité, doublé d'une éducation financière pour les membres en partenariat avec l’Iedom.

Santé Physique : Promotion du sport inclusif via des entraînements de volley hebdomadaires à la Trinité et des randonnées ouvertes à tous.

Santé Sexuelle : Mise en place de tests rapides au centre et sensibilisation accrue aux moyens de protection et aux IST.

Santé Sociale : Lutte active contre l’isolement des personnes LGBT, des seniors et des personnes en situation de handicap.

Des résultats déjà concrets

Depuis janvier, le renouveau du centre se traduit par des indicateurs de fréquentation records :

52 événements organisés.

692 participants rencontrés au centre et hors les murs.

97 nouveaux adhérents ont rejoint l'association Pilon.

60 personnes ont franchi pour la première fois les portes du centre.

"Ce nouveau portage n’est pas seulement un changement de gestionnaire, c’est une promesse de résilience. Nous redonnons l’accès à notre culture et à une famille à ceux qui en ont été privés", souligne Terry Grimoire, coordinateur de projets au sein de l'association Pilon.