TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Denis : le téléphérique Papang fermé le 3 juin après-midi pour permettre des exercices de secours

  • Publié le 28 mai 2026 à 20:20
  • Actualisé le 28 mai 2026 à 20:23
exercice évacuation téléphérique papang

Ce mercredi 3 juin 2026, à partir de midi, la ligne téléphérique Papang sera interrompue pour permettre aux différents services de secours de l’île (GRIMP, Raid, PGHM) de réaliser des exercices de secours et d’évacuation grandeur nature (photo d'archive Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"En transportant en moyenne 6.000 personnes par jour, le téléphérique Papang doit répondre à un niveau d’exigence de sécurité certain. La sureté de voyage et la sécurité des usagers étant la priorité pour la CINOR", souligne la société de transport Etoi'l. 

"C’est pourquoi, les équipes de voltigeurs de La Réunion, destinées à intervenir sur la ligne en cas d’incident, doivent en permanence s’entraîner et former les nouveaux coéquipiers."

Les équipes techniques de la ligne téléphérique Papang donnent rendez-vous aux usagers dès le jeudi 4 juin, à 6h pour une reprise normale de l’exploitation.
 

Papang, Transport

guest
0 Commentaires