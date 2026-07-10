Saint-Denis : une journée de célébration de la police nationale organisée au Jardin de l'Etat

Ce vendredi 10 juillet 2026, au Jardin de l'État, a lieu la journée de célébration de la police nationale. Une cérémonie a été célébrée par Patrice Latron, Préfet de La Réunion, en présence du Commissaire Divisionnaire Laurent Chavanne, Directeur Territorial de la Police Nationale de La Réunion. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Plusieurs membres des forces de l'ordre ont été décorés pour l'occasion, comme le Commissaire divisionnaire Jérôme Besse. "C'est une médaille que j'accueille avec fierté, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est le résultat d'un travail collectif", note-t-il.

"En premier lieu le travail de mes agents, un travail des services de police, de gendarmerie également et de justice au bout. C'est une médaille que j'accueille avec beaucoup de gratitude, mais elle nous oblige à continuer à travailler avec exigence pour la population réunionnaise et notamment pour sa jeunesse", déclare l'agent.

Il rappelle que malgré un nombre de saisies de stupéfiants qui augmente à la réunion, "les effectifs n'augmentent pas forcément du côté de la gendarmerie et de la police". "C'est deux fois plus d'efforts à fournir finalement. La réflexion première, elle ne doit pas être large", commente Jérôme Besse.



www.imazpress.com / [email protected]