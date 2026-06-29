Saint-Leu : les élèves de l'aire marine éducative présentent leurs projets à des écoliers venus de Mafate et de Mayotte

Ce jeudi 25 juin 2026, les élèves de l'Aire Marine Éducative (AME) de Saint-Leu ont accueilli sur la plage du Centre de Saint-Leu un groupe d'élèves de moyenne et grande section de Mafate, ainsi que des élèves de Mayotte en déplacement à La Réunion. À cette occasion, ils leur ont présenté les ateliers qu'ils ont imaginés et animés dans le cadre du concours Océano Pour Tous. (Photo : D.R)

À travers des activités pédagogiques et ludiques, les jeunes ambassadeurs de l'AME ont sensibilisé leurs camarades à la richesse du milieu marin réunionnais, à la préservation de la biodiversité et aux gestes favorisant la protection du littoral.

Cette rencontre a permis de valoriser l'engagement des élèves dans leur démarche d'éducation à l'environnement, tout en favorisant les échanges entre des jeunes issus de territoires différents autour d'un objectif commun : mieux connaître et protéger l'océan.

Organisée sur la plage du Centre de Saint-Leu, cette matinée a illustré la capacité des enfants à devenir de véritables acteurs de la sensibilisation environnementale, en transmettant leurs connaissances et leur enthousiasme à d'autres élèves.

Cette action s'inscrit dans la dynamique des Aires Marines Éducatives, qui encouragent les jeunes à s'impliquer concrètement dans la préservation de leur environnement marin et littoral.