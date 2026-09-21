Saint-Leu : le Blues Maron Mizik Festival, prévu début octobre, est reporté

À cause du "désistement d'un partenaire majeur", l’équipe du Blues Maron Mizik Festival annonce le report de l’édition initialement prévue les 2, 3 et 4 octobre 2026 à Saint-Leu. Les événements prévus en dehors de Saint-Leu sont maintenus. Nous publions, ci-dessous, le communiqué des organisateurs. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin)

À quelques jours de l’événement, le désistement soudain d’un partenaire majeur du festival vient bouleverser de manière importante l’équilibre nécessaire à sa bonne organisation.

Face à cette situation imprévue, et plutôt que de proposer une édition qui ne serait pas à la hauteur du projet que nous portons depuis plusieurs mois, nous avons fait le choix responsable de reporter les rendez-vous prévus à Saint-Leu à une date ultérieure.

Blues Maron n’est donc pas annulé. L’équipe est d’ores et déjà mobilisée pour travailler à sa reprogrammation et réunir les meilleures conditions pour accueillir le public, les artistes et l’ensemble de nos partenaires.

- Blues Maron An Vavang’ est maintenu, la rencontre entre le blues et le maloya continue-

Bonne nouvelle cependant : les rendez-vous de Blues Maron An Vavang’, organisés dans les salles partenaires en dehors de Saint-Leu, sont maintenus aux dates prévues :

Vendredi 2 octobre – 19h – Salle Guy Agénor, Plaine-des-Palmistes : Soba Blues + Flambola.

Samedi 3 octobre – 19h30 – Théâtre des Sables, Étang-Salé : Soba Blues + TaniaMa.

Vendredi 9 octobre – 19h30 – Le Kerveguen, Saint-Pierre : Tinom Lélé.

Blues Maron continue donc son chemin An Vavang’ à travers l’île, fidèle à sa volonté de faire circuler les artistes, les rencontres et les passerelles entre blues et maloya.

Concernant les rendez-vous de Saint-Leu, les nouvelles dates ainsi que les modalités pratiques seront communiquées dès que possible.

Nous sommes pleinement conscients de la déception que ce report peut susciter et remercions sincèrement les artistes, le public, les bénévoles, les équipes, les partenaires et toutes celles et ceux qui se sont investis à nos côtés pour leur compréhension, leur soutien et leur confiance.