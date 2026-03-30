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Grève dans l’Éducation nationale : des perturbations prévues dans 4 écoles de la ville de Saint-Louis

  • Publié le 30 mars 2026 à 18:56
  • Actualisé le 30 mars 2026 à 19:23
Rentrée scolaire 2025

La ville de Saint-Louis informe les habitants qu’un mouvement de grève nationale est annoncé pour ce mardi 31 mars 2026 et que des perturbations sont à prévoir au niveau de l’Éducation Nationale. Pour le moment seuls 4 établissements scolaires sont concernés, les écoles : Albert Lougnon, Edmond Albius, Paul Hermann, et Saint-Exupéry avec un taux de grève supérieur à 25 %. Les services municipaux fonctionneront normalement : accueil, surveillance des enfants, activités périscolaires et restauration seront assurés par la municipalité. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

www.imazpress.com / [email protected]

Éducation Nationale, Saint-Louis, grève

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