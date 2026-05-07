Saint-Louis : Cyrille Hamilcaro définitivement condamné pour exercice illégal du rôle de maire, Juliana M'Doihoma réagit

C'est une affaire qui a fait du bruit à La Réunion. En 2022, Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet étaient poursuivis pour avoir avoir installé ( entre 2014 et 2020) une gouvernance à deux têtes à la Mairie de Saint-Louis, Patrick Malet ayant été le maire officiel et Cyrille Hamilcaro, frappé d'inéligibilité, qui semblait tirer toutes les ficelles dans l'ombre. Nous publions, ci-dessous, la réaction de la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Cour de cassation a rendu ce jour son arrêt dans l'affaire dite du "maire bis" qui a marqué la ville sous la mandature 2014-2020. En tant que maire de Saint-Louis depuis 2020 et au nom de la municipalité qui s'est constituée partie civile dans cette procédure dès 2022, je souhaite en exposer clairement la portée à nos concitoyens

À lire aussi : Cyrille Hamilcaro, itinéraire d'un garçon terrible

- Ce que la justice a définitivement établi -

La Cour de cassation confirme sans appel possible la condamnation de Cyrille Hamilcaro pour avoir continué à exercer illégalement le pouvoir de maire de Saint-Louis après avoir été frappé d'inéligibilité en 2014 par une décision de justice définitive.



Pendant plus de deux ans, notre commune a fonctionné sous une double autorité : celle du maire élu, et celle d'un ancien élu que la justice avait écarté du pouvoir. La Chambre Régionale des Comptes l'avait dit. La Cour d'appel l'avait jugé. La Cour de cassation le confirme aujourd'hui définitivement.



Cyrille Hamilcaro s'était lui-même décrit comme "le maire politique", "le patron", "le maire-bis". Ces mots sont dans le dossier. Ils y resteront.

Cette condamnation est irrévocable. Aucun recours n'est plus possible.

- Ce que la justice a renvoyé devant une nouvelle cour d'appel -

Sur la question de l'embauche de l'épouse de M. Hamilcaro au poste de directrice de cabinet du CCAS, la Cour de cassation a annulé la condamnation prononcée en appel et renvoyé l'affaire devant une nouvelle cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.



Cette annulation n'est pas une relaxe. Elle n'est pas davantage une remise en cause des faits — qui sont établis et reconnus. Elle est la conséquence mécanique d'une réforme législative votée par le Parlement en décembre 2025, qui a modifié le délit de prise illégale d'intérêts dans un sens plus favorable aux élus.

En droit pénal français, une loi plus douce s'applique rétroactivement aux affaires non encore définitivement jugées. C'est cette règle, et elle seule, qui produit ses effets aujourd'hui.



Un nouveau procès d'appel aura lieu.

La ville de Saint-Louis y sera représentée, comme elle l'a été à chaque étape de cette procédure.

Pourquoi nous nous sommes constitués partie civile : dès ma prise de fonctions, j’ai fait le choix de constituer la Commune et son CCAS en partie civile dans cette affaire. Ce choix était juste, et il l’est toujours.



Une commune n'est pas seulement une administration. Elle est le bien commun de tous ses habitants. Lorsqu'elle est utilisée comme instrument d'un pouvoir parallèle et illégal, lorsque son image et le fonctionnement normal de ses services sont atteints, elle a le droit et le devoir de se défendre.



La cour d'appel avait reconnu ce préjudice. Nous continuerons à le faire valoir devant la juridiction de renvoi, conformément aux valeurs de transparence et de respect de l’État de droit que nous avons choisis pour notre mandature.

À lire aussi : Cyrille Hamilcaro (re) fait parler de lui