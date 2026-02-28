Saint-Louis : la première maison funéraire du territoire a ouvert

La première maison funéraire du territoire de Saint-Louis ouvre désormais ses portes aux familles. Implantée dans l’ancien bureau du directeur de la Poste (dont la Ville a fait l’acquisition en 2024), à côté du cimetière de la Rivière, la maison funéraire répond à un besoin longtemps exprimé par les familles endeuillées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Louis)

Jusqu’à présent contraintes de se rendre dans les communes voisines, elles disposent désormais d’un lieu de proximité dédié au recueillement, à l’accompagnement et à l’organisation des obsèques dans des conditions dignes et apaisées.



Cette opération représente un investissement global de plus de 1,8 million d’euros, financés par la Ville (565 000€) et le Département (1,3M€ au titre du PDT), incluant les études, l’acquisition du foncier et les travaux de réhabilitation.



La maison funéraire comprend deux salles de veillée, baptisées Arum et Frangipanier, conçues pour offrir un cadre digne, propice au recueillement, au partage et au respect des différentes pratiques et étapes du processus funéraire. Dans une volonté forte d’accompagnement des familles et de solidarité communale, ces deux salles seront mises gratuitement à disposition des familles.



À l’extérieur, un jardin des souvenirs a été aménagé. Dans un cadre végétalisé et agréable, il accueille un columbarium, permettant aux familles de disposer d’un lieu de mémoire pérenne. Le jardin est également équipé de cavurnes et d’un puits de dispersion des cendres.



La mise en service de cet équipement s’inscrit dans la continuité du Schéma Directeur Funéraire, approuvé par le Conseil municipal en avril 2024. Élaboré en concertation avec les acteurs publics et les représentants des cultes, ce document stratégique structure l’avenir des services funéraires de la commune autour de quatre axes majeurs :

- L’optimisation des sites existants

- La diversification des modes de sépulture et des équipements funéraires

- La création d’un nouveau cimetière et d’une nouvelle maison funéraire

- Le renforcement de l’organisation des services funéraires



Face aux enjeux liés à la saturation des cimetières, à la croissance démographique et à l’évolution des pratiques funéraires, la Ville de Saint-Louis affirme ainsi sa volonté d’anticiper les besoins et d’offrir un service public adapté, humain et respectueux.



Avec la mise en service de cette maison funéraire, Saint-Louis réaffirme son engagement à accompagner ses habitants dans toutes les étapes de la vie, y compris les plus douloureuses, avec dignité, proximité et respect.



