Saint-Louis : la route forestière de la Scierie interdite au public

Dans un communiqué publié ce jeudi 6 août 2026, l'Office Nationale des forêts, vous informe qu'en raison de travaux d’exploitation forestière incompatibles avec la présence du public, la route forestière n° 58 dite route forestière de la Scierie situé sur la commune de Saint-Louis, doit être interdite au public du lundi au vendredi inclus, du lundi 17 août 2026 au jeudi 31 décembre 2026 inclus. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Cette interdiction concerne l’ensemble des usagers non motorisés, notamment les piétons, les cavaliers et les cyclistes. L’accès demeure autorisé les samedis et dimanches. Il est rappelé que ladite route est fermée à la circulation de tout véhicule à moteur" ajoute l'ONF.

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